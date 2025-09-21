Portugal, el cuarto país en reconocer al Estado de Palestina antes de la Asamblea General de la ONU

Portugal cumplió con su promesa de reconocer al Estado de Palestina antes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se sumó a Reino Unido, Canadá y Australia, que también han dado este paso en una acción internacional que busca promover la solución de los dos Estados.

Se prevé que Francia y otros cinco países se unan a esta decisión mañana.

El ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, desde la sede de la misión de su país en Naciones Unidas informó que: “Hoy día 21 de septiembre de 2025 el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina”.

Rangel indicó que “Portugal defiende la solución de dos Estados como la única vía para una paz justa y duradera, que promueva la coexistencia y las relaciones pacíficas entre Israel y Palestina”.

Además, dijo que la decisión parte del acuerdo entre la postura del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y la mayoría de los partidos con representación parlamentaria.

“El reconocimiento del Estado de Palestina es, por lo tanto, el cumplimiento de una política fundamental, coherente y ampliamente consensuada”, declaró el canciller luso a los periodistas en Nueva York.

Un paso histórico: Portugal se suma a Reino Unido, Australia y Canadá como los nuevos países en reconocer al Estado palestino

Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, han dado un paso histórico al reconocer al Estado palestino, un movimiento al que horas después se unió Portugal.

El reconocimiento parece haber sido coordinado por estos cuatro países, en vísperas de una “Conferencia internacional para la solución de los dos estados” en la ONU.

Estados Unidos intentó entorpecer este foro, negando el visado de entrada a la delegación venida de Palestina, que de todas formas, participará en la conferencia por videollamada tras un voto ‘ad hoc’ el pasado viernes en la misma Asamblea.

Aunque al Estado palestino ya lo reconocían 147 países, no había entre ellos ninguno que hiciera parte del bloque de economías del G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia adquiere mayor relevancia.

Por otra parte, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos se convierte en el único país que no reconoce al Estado de Palestina. Desde el inicio del conflicto en Gaza en octubre de 2023, EE. UU. ha vetado en solitario resoluciones del Consejo que reclamaban a Israel un alto el fuego en seis ocasiones.

En el caso de Reino Unido, la determinación del gobierno de Keir Starmer tiene gran carga simbólica por tratarse de la antigua potencia colonial y firmante en 1917 de la Declaración Balfour, el documento con el que daba su visto bueno a crear un “hogar nacional” para el pueblo judío en la hasta entonces Palestina. Esa declaración se considera el germen histórico del Estado de Israel.

Amenazas de represalias y tanques en Ciudad de Gaza: Israel responde

En simultáneo, el Ejército israelí confirmó el ingreso de sus tanques a la ciudad de Gaza como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes. Paralizar esa ofensiva era una de las condiciones de las capitales occidentales para poner en suspenso el reconocimiento y dar más tiempo a las negociaciones, pero Israel hizo oídos sordos.

En cambio, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó la decisión de estos cuatro países y dijo que: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”.

Entretanto, la decisión ha sido aplaudida por la Autoridad Palestina, cuyo presidente, Mahmud Abás, consideró que constituye “un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legitimidad internacional”, y anticipó que “allanará el camino para la aplicación de la solución de dos Estados”, que permitiría a Palestina vivir “junto al Estado de Israel en seguridad, paz y buena vecindad”.