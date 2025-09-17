Israel: estamos negociando con Estados Unidos, una vez Gaza esté destruida, veremos cómo repartirla

Mientras la comunidad internacional se prepara para un aumento en el reconocimiento de un estado palestino y crecen las discusiones sobre sanciones a Israel para detener la guerra, desde el gabinete de Benjamin Netanyahu estiman que la Franja de Gaza es una riqueza inmobiliaria.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, aseguró que la Franja de Gaza es “una mina de oro inmobiliaria” y que Israel ya está negociando con Estados Unidos la división de su territorio.

“Se compartirá con Estados Unidos. Una vez esté destruida, veremos cómo la repartimos”, dijo el Ministro durante una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv (Israel), según medios israelíes.

“Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Necesitamos ver cómo distribuiremos el terreno en porcentajes”, agregó Smotrich, asegurando que ya han realizado “la demolición, la primera fase de la renovación de la ciudad. Ahora solo debemos reconstruir”.

Las declaraciones coinciden con palabras del presidente Donald Trump, quien previamente habló de planes para convertir la Franja de Gaza en una “riviera” bajo control de Estados Unidos.

Rutas de evacuación

Israel anunció que abría una nueva “ruta de paso temporal” para permitir a los palestinos huir de Ciudad de Gaza, al día siguiente de emprender una gran ofensiva terrestre para “eliminar” al movimiento islamista Hamás.

El ejército israelí lanzó el martes antes del amanecer un bombardeo masivo sobre Ciudad de Gaza, mientras sus tropas avanzaban hacia el centro de la principal urbe del enclave palestino.

En la misma jornada, una comisión internacional independiente de investigación de la ONU acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza con el fin de “destruir” a los palestinos, responsabilizando a Netanyahu y a otros dirigentes israelíes.

Los militares israelíes afirmaron este miércoles que abrirían “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo 48 horas a partir del mediodía (09H00 GMT) del jueves, precisó el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

Hasta ahora, el ejército había instado a los residentes a abandonar Ciudad de Gaza por una carretera costera hacia lo que llama una “zona humanitaria” más al sur, que comprende partes de la localidad de Al Mawasi.

Israel ignora los llamados a parar

Un día antes de abrir la ruta de evacuación, el ejército israelí anunció el inicio de una gran ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza con el fin de expulsar a Hamás de lo que califica como uno de sus últimos bastiones.

Desde entonces, “más de 150 objetivos” fueron atacados en la urbe, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Ante esta situación, el papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad con los gazatíes, y denunció que “una vez más” se han visto desplazados de manera “forzada”.

“Renuevo mi llamamiento a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada, y a que se respete plenamente el derecho humanitario internacional”, enfatizó León XIV.

Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en el mayor centro urbano del enclave y sus alrededores.

“Sacamos a los niños en pedazos”

Periodistas de AFP observaron un nuevo éxodo en los últimos días, mientras que el ejército israelí informó el miércoles que “más de 350.000” personas ya habían huido hacia el sur.

Sin embargo, muchos de los gazatíes entrevistados por AFP insisten en que no hay un lugar seguro en el territorio y, por tanto, prefieren morir en sus casas antes que ser desplazados nuevamente.

Residentes informaron el martes de “un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza”, gran parte de la cual ya está en ruinas tras casi dos años de guerra.

RAFAH (GAZA), 25/03/2024.- Muhammad, de 11 años, y Reham, de 9, se encuentran frente a uno de los centros de distribución de alimentos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Todos los días camino 2 kilómetros y paso más de 5 horas para proporcionar una comida al día a mi familia. Es difícil y agotador, pero tengo que hacerlo todos los días sin cansarme ni aburrirme, de lo contrario no comeremos nada, afirma Muhammad. "Los niños están delgados como el papel por malnutrición", lamenta James Elder, portavoz de UNICEF que se encuentra en estos momentos en la Franja de Gaza, donde ha podido viajar el norte y ser testigo de la hambruna que ya se cierne sobre su población y que se ha cobrado la vida de 27 niños.EFE/ Eyad El Baba/UNICEF/ ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / Eyad El Baba/UNICEF Ampliar

“¿Por qué matar a niños que dormían tranquilamente? Sacamos a los niños en pedazos”, dijo Abu Abd Zaqut, cuyo tío vivía allí junto a su familia.

Según el ejército israelí, entre 2.000 y 3.000 “terroristas de Hamás” se refugian en el centro de Ciudad de Gaza, donde “alrededor del 40%” de los residentes han huido.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás del 2023, cuando comandos islamistas mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí ya deja al menos 65.000 fallecidos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.