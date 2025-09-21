ONU dice que el número de muertos en Gaza sería diez veces superior a las estimaciones

El órgano de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que Israel sí está cometiendo un genocidio contra la población palestina. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el genocidio en Gaza, la relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, advirtió que la cifra de muertos por la ofensiva israelí que avanza en el enclave palestino, donde buscan ocupar Ciudad de Gaza, podría ser diez veces superior a las estimaciones que hacen las autoridades palestinas.

Esta semana, el recuento de muertos por los ataques israelíes que hace el Ministerio de Sanidad palestino superó las 65 mil personas.

Sanidad reportó que, al menos, 87 personas murieron este sábado, 20 de septiembre por ataques israelíes en el territorio, entre ellos 70 en Ciudad de Gaza.

Así, la cifra ascendió a 65.295 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con la entidad dependiente de Hamás.

No obstante, la relatora de la ONU apuntó que habrían al menos 680 mil fallecidos: un 75%, niños y mujeres.

Albanese agregó que 380 mil muertos serían menores de cinco años, 1.581 trabajadores sanitarios, 252 periodistas y 346 personal de la ONU.

“Esta es la cifra que algunos académicos y científicos afirman que es el verdadero número de muertos en Gaza", indicó la relatora, quien resaltó que “será difícil probar o refutarla, especialmente si se sigue prohibiendo la entrada al territorio palestino ocupado, y en particular a la Franja de Gaza”.

Israel avanza en su ofensiva para ocupar Ciudad de Gaza

Entretanto, en los últimos días, Israel emprendió su gran ofensiva terrestre para tomar el mayor centro urbano del territorio, Ciudad de Gaza, pese a los temores y a la alarma expresadas por la comunidad internacional, que teme por la población local, al igual que por el destino de los rehenes israelíes.

Aunque cientos de miles de palestinos huyeron, muchos otros permanecen atrapados, porque se encuentran demasiado exhaustos para caminar o por falta de dinero para pagar las cuantiosas cantidades necesarias para ser evacuados en un vehículo, según reporta AFP.

La Defensa Civil del enclave informó el viernes que 450.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza. A fines de agosto, la ONU estimó que cerca de un millón de personas vivían en esta localidad y sus alrededores.

Al respecto, Albanese aseguró que el 85% de la Franja de Gaza se encuentra en ruinas, mientras que en Cisjordania, el reporte es que “más de mil palestinos, incluidos 212 niños, han muerto en los últimos 710 días”.

La ONU insta a Israel a detener su operación por los temores de que la ofensiva empeore la crítica situación humanitaria en Ciudad de Gaza, donde la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), un organismo respaldado por Naciones Unidas, declaró en agosto que hay hambruna.

Justamente, se prevé que países como Francia, Portugal, Reino Unido, entre otros nueve países reconozcan al Estado Palestino en los próximos días, en el marco de la asamblea general de la ONU, abogando por una solución de dos Estados, que permita el fin de la barbarie en Gaza.