Netanyahu pasó al pueblo judío de víctima a victimario: Borda sobre genocidio en Gaza

Sandra Borda, internacionalista y doctora en Ciencia Política, indicó el apoyo de Estados clave a Palestina es un poder simbólico que hay detrás de esto, “es un golpe diplomático para Netanyahu”

Netanyahu pasó al pueblo judío de víctima a victimario: Sandra Borda sobre genocidio en Gaza / Foto Getty Images

Maria José Castro

