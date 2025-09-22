Netanyahu pasó al pueblo judío de víctima a victimario: Borda sobre genocidio en Gaza
Sandra Borda, internacionalista y doctora en Ciencia Política, indicó el apoyo de Estados clave a Palestina es un poder simbólico que hay detrás de esto, “es un golpe diplomático para Netanyahu”
Netanyahu pasó al pueblo judío de víctima a victimario: Borda sobre genocidio en Gaza
09:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Netanyahu pasó al pueblo judío de víctima a victimario: Sandra Borda sobre genocidio en Gaza / Foto Getty Images
Noticia en desarrollo