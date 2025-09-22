Más de 21 mil personas asistieron a la Feria de Diseño Medellín 2025

Medellín

Un total de 21.150 personas asistieron a la Feria de Diseño Medellín powered by imm cologne, entidad alemana que brinda su sello a este certamen.

Durante los tres días de esta Feria, llegaron 1.644 visitantes internacionales provenientes de 40 países; además, se proyectó a Medellín y a Colombia como eje regional del diseño con impacto global.

Los asistentes participaron de experiencias y conferencias, hicieron parte de los eventos satélite en otros lugares de la ciudad y se sumaron a una agenda académica y de actividades extendidas en los diferentes sectores de la capital antioqueña.

Entre los participantes se destacan los profesionales, marcas y compradores de países del Caribe, Centroamérica, Norteamérica y países estratégicos de Suramérica, quienes durante los tres días frecuentaron el recinto de Plaza Mayor.

Según Eddy Karmona, cofundador y director de la Feria, “estamos viendo una transformación: esta ya no es una feria en Medellín, es una feria de Latinoamérica para el mundo. Quienes han estado aquí por primera vez se han sorprendido con la calidad de nuestra industria, con el profesionalismo de los expositores, con la organización del evento y con el potencial de nuestra ciudad. Medellín ha logrado posicionarse como un nodo que irradia valor, diseño con identidad y visión internacional”.

¿Cuántas marcas participaron en la muestra comercial?

En total, fueron 267 marcas de alto nivel las que participaron en la feria comercial, con categorías como mobiliario residencial, arquitectura, interiorismo, iluminación, tecnología, cocina, bienestar, decoración y espacios exteriores.

En la Ronda de Negocios, 113 compradores nacionales e internacionales de países como México, Panamá, Perú, Chile, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos se reunieron en más de 720 citas agendadas.

Los encuentros fueron apoyados por ProColombia, para activar relaciones comerciales y estratégicas que tendrán continuidad después de la Feria.

¿Qué cifras se tienen de la derrama económica?

Según los organizadores de la Feria de Diseño, se estima que la derrama económica habría alcanzado unos 14 millones de dólares, representando oportunidades para sectores como la hotelería, gastronomía, transporte, comercio, fortaleciendo el empleo de la región.

Adicionalmente, se construyeron comunidades con marcas que llegaron desde Brasil, México, Argentina, Perú y Chile, con sus pares.

Espacios académicos

Cerca de tres mil personas participaron en las Charlas Perpetuas, en la Bodega Comfama, a cargo de la Universidad EIA, con 60 conferencistas internacionales y nacionales, con temáticas que abordaron la hospitalidad, la fabricación y suministro de productos y servicios para grandes proyectos, sostenibilidad, bienestar, e innovación desde perspectivas que conectan el diseño con la transformación social y el desarrollo económico.

No solo fue exhibición

Para el director y fundador de la Feria de Diseño, Eddy Karmona, “lo que queda claro es que el diseño latinoamericano tiene una voz propia, una mirada única y una energía que conecta con lo que el mundo está buscando. Este no es un evento donde solo se exhibe: aquí se debate, se innova y se generan alianzas reales”.

Eventos satélites

Adicionalmente a los pabellones de Plaza Mayor, se desarrollaron en total 35 eventos en otros lugares de la ciudad como estudios de diseño, universidades, galerías, tiendas, restaurantes y espacios culturales.

¿Cuándo volverá la Feria de Diseño?

La próxima edición de la feria será entre el 10 y el 12 de septiembre del año 2026 y busca seguir creciendo “en impacto, profesionalismo, alcance internacional y generación de oportunidades reales para quienes hacen del diseño su oficio y su visión del mundo”. Explicaron desde la organización.