Puerto Candelaria celebra doble nominación a los Latin Grammy 2025

La agrupación paisa Puerto Candelaria vuelve a poner el nombre de Colombia en alto con dos nominaciones a los Latin Grammy 2025. Su más reciente producción discográfica, Fiesta Candelaria, fue postulada en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, un reconocimiento que llega justo en el año en el que la banda celebra 25 años de trayectoria artística.

Para la agrupación, este álbum representa no solo una fiesta musical, sino también una reafirmación de la identidad irreverente, festiva y profundamente colombiana que los ha acompañado desde sus inicios.

“Es un álbum que podríamos decir totalmente personal, atemporal, fuera de todas las tendencias, fuera de todos los cánones establecidos, y creo que eso es lo que nos ha sorprendido”, destacó Juancho Valencia, director de Puerto Candelaria.

De la tarima a la pantalla

El reconocimiento no se limita a la agrupación. La casa Merlín Producciones, también dirigida por Juancho Valencia, celebra la nominación en la categoría Mejor Música para Medios Visuales gracias a la banda sonora de la serie Cien años de soledad. Este proyecto, que ha despertado expectativas a nivel mundial, implicó un reto creativo sin precedentes: traducir el universo literario de Gabriel García Márquez a un lenguaje sonoro capaz de reflejar la riqueza del realismo mágico.

En este trabajo, el compositor Camilo Sanabria lideró la creación musical junto a Valencia. La nominación, que se da además en una categoría nueva dentro de los Latin Grammy, subraya el papel fundamental de la música en la construcción de narrativas audiovisuales y resalta la capacidad de la industria colombiana.

“Es un proyecto que nos ha superado, nos ha superado cada uno como individuos, como colectivos, digamos que el reto no era menor, es el proyecto audiovisual más, de los más grandes de la historia”, explicó Valencia.

Un futuro con sello colombiano

Para Puerto Candelaria y Merlín Producciones, este doble reconocimiento representa mucho más que un logro profesional. Según Juancho Valencia, se trata de una confirmación de que la música hecha en Colombia tiene la fuerza suficiente para trascender fronteras y abrir nuevas posibilidades.

Con un estilo que mezcla tradición y modernidad, Puerto Candelaria reafirma su apuesta por mantener viva la esencia tropical y festiva, al tiempo que se abre a nuevas formas de contar historias a través de la música.

“Para nosotros estar nominados es lo más grande, porque las nominaciones es hasta donde el artista llega con su talento; porque son miles, son miles de proyectos los que se presentan y con los que compites en toda Latinoamérica de muy alta calidad, y además estás compitiendo con tus maestros, con la gente que te ha inspirado”, concluyó Valencia.