Expo Agrofuturo 2025 se vive en Plaza Mayor: innovación y negocios para el agro de América Latina

Con 18 años de trayectoria, Expo Agrofuturo se ha consolidado como el escenario clave donde se construye el futuro del agro en Colombia y América Latina. Este año, la feria se realiza del 10 al 12 de septiembre en Plaza Mayor, en donde hay 450 empresas expositoras nacionales e internacionales y se espera la participación de más de 25.000 asistentes.

Expo Agrofuturo es una plataforma de negocios y conocimiento que facilita el encuentro entre productores, comercializadores, inversionistas, distribuidores, prestadores de servicios y desarrolladores tecnológicos, con el propósito de generar relaciones comerciales de valor y promover la inversión en soluciones sostenibles.

Ricardo Jaramillo, fundador de Expo AgroFuturo explicó “Medellín se vuelve la plataforma de Latinoamérica para el desarrollo del agro, donde los productores de cualquier tamaño encuentran tecnología, servicios, aliados para poner a producir su tierra, comercializar sus productos y hacer del agro un negocio mucho más rentable.”

Conocimiento y oportunidades en un solo lugar

La edición 2025 contará con diferentes categorías en los pabellones:

Insumos y Productividad

Innovación y Agricultura 4.0

AgStar y Territorio Productivo

Maquinaria y Tecnificación

Cada espacio permitirá a los asistentes conocer tecnologías emergentes, tendencias de consumo y modelos de negocio, además de explorar herramientas clave para enfrentar los retos del sector agroindustrial.

Proyección económica

En materia de crédito, se proyecta una colocación superior a los 700 mil millones de pesos. En cuanto a los negocios derivados de la feria, se espera que en los próximos seis meses se concreten operaciones por valores estimados entre 500 y 800 mil millones de pesos.

Rueda de negocios internacional

En alianza con la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio, Comfama y ProColombia, Expo Agrofuturo se desarrollo una rueda de negocios especializada en exportación agroindustrial.

Este encuentro contó con la presencia de 15 compradores internacionales de países como Ecuador, Bahamas, Jamaica, República Dominicana, Suecia, Argentina, España y Finlandia. Se espera la participación de 40 empresas de Medellín, con cerca de 250 citas de negocio ya confirmadas.

Un agro más eficiente y consciente

Cada edición de Expo Agrofuturo conecta a miles de profesionales de la cadena agropecuaria con soluciones que impulsan un enfoque más eficiente, rentable y sostenible, consolidando a Medellín como epicentro de la transformación agroindustrial en la región.