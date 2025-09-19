Medellín

120 instituciones educativas participan en concurso digital para prevenir violencias sexuales

Hasta el 21 de septiembre, estudiantes de Medellín y el Valle de Aburrá pueden promover el cuidado del cuerpo y la protección de niños y adolescentes.

Foto: Alcaldía de Medellín,

Maria José Rueda Bohórquez

Medellín, Antioquia

Un total de 120 instituciones educativas públicas y privadas se sumaron este año al concurso “Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete”, una estrategia pedagógica y comunicacional que busca prevenir las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Valle de Aburrá.

La iniciativa es liderada por el Despacho de la Primera Dama, Margarita María Gómez Marín, a través del programa Tejiendo Hogares, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Articulación regional y participación diversa

De los colegios inscritos, 46 pertenecen a municipios vecinos de Medellín y 29 son privados, lo que evidencia la articulación regional y el compromiso de distintos sectores educativos en torno a la protección de la niñez y la adolescencia.

Los estudiantes, acompañados por docentes y directivos, tienen el desafío de diseñar contenidos creativos en redes sociales sobre temas como el cuidado del cuerpo, las rutas de atención disponibles, la prevención del ciberacoso y otras formas de violencia sexual.

Concurso en redes sociales

Cada institución deberá publicar las piezas en sus perfiles virtuales con el hashtag #ConMiCuerpoNadieSeMete, además de mencionar las cuentas oficiales de @tejiendo_hogares, @alcaldiademed y @areametropol.

Los ganadores se conocerán el 16 de octubre, y habrá reconocimientos en tres categorías: colegios grandes, medianos y pequeños, tanto de Medellín como de los demás municipios del Valle de Aburrá.

