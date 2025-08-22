Tres municipios en Antioquia atraen el 40% de los turistas al departamento: ANATO

Medellín

Continúa el congreso nacional de Agencias de Viajes y Turismo que se desarrolla en Plaza Mayor de Medellín con presencia de Caracol Radio. Desde allí, David Palomares, presidente de la junta de ANATO capítulo Antioquia-Chocó, dijo que tres poblaciones ocupan un lugar importante en la recepción de visitantes y estas son conocidas como patrimonio son: Jardín y Jericó en el suroeste y Santafé de Antioquia, en el occidente

“Creo que en estos pueblos patrimonios puede estar alrededor del cuarenta por ciento y sin duda Guatapé y el Peñol también tienen un porcentaje importante”.

Agregó que actualmente hay dos municipios que tienen un auge importante y que van en un crecimiento importante; uno está ubicado en el norte y el otro en el oriente.

“San Pedro de Los Milagros, por todo el tema de la ruta lechera. Es unos paisajes espectaculares, muy bonitos, que han cogido mucha fuerza, y San Rafael también creo que es un pueblo bastante bonito. El tema de los charcos y muchas cosas que jaló mucho también el turismo, y son de esos destinos que no eran tan visitados como son estos pueblos que te estaba hablando anteriormente, pero que vienen teniendo un auge importante.

El agremiado también reconoce que existen algunas zonas de Antioquia que, por su complejidad en la seguridad y presencia de grupos ilegales, han generado que algunos turistas desistan de ir; sin embargo, indica que se debe trabajar más para proyectarlos de nuevo.

“Se ve muchas agencias turoperadoras que manejan muy bien el turismo receptivo de nuestro departamento que han tenido esa afectación; cada vez han visto que esto ha sido un causante de que el turismo baje un poquito en algunas subregiones, como bien lo indicas. Sin embargo, creo que la labor de las diferentes agencias es buscar productos innovadores, estar buscando productos nuevos para mitigar un poco esas subregiones que han estado un poco afectadas por todos estos temas”.

De otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que el turismo para la capital antioqueña es muy importante, ya que ha ayudado a que las cifras de desempleo disminuyan. Y destacó la cantidad de visitantes que han ingresado por el aeropuerto de Rionegro.

“Este primer semestre ingresaron por el José María Córdoba 954.000 personas. Es un 12% de aumento con respecto al año anterior, que ya había aumentado mucho. O sea, está disparado el turismo. Es lo que yo siempre he dicho, yo quiero un turismo que agregue valor”, manifestó Fico.

Agregó que se debe reforzar ese renglón de la economía garantizando la seguridad para que el turista llegue y lo otro con la infraestructura, y recordó que para ello se debe hacer la ampliación del aeropuerto de Rionegro con su segunda pista.