Turismo y entretenimiento aportaron $58.234 millones en impuestos a Medellín en 2024

Medellín, Antioquia

El turismo y el entretenimiento se consolidan como motores estratégicos de la economía de Medellín, no solo por dinamizar sectores como gastronomía, alojamiento, transporte y cultura, sino también por su creciente aporte al recaudo tributario.

De acuerdo con cifras del impuesto de industria y comercio (ICA), en 2024 la ciudad registró ingresos por $58.234 millones en estos dos sectores, más del doble de lo alcanzado en 2017, cuando la cifra fue de $24.229 millones.

Gastronomía, la principal fuente de recaudo

El turismo aportó $54.908 millones del total, a este segmento le siguieron el alojamiento en hoteles, que generó $7.242 millones, el transporte de pasajeros con $6.175 millones y las agencias de viaje con $1.924 millones.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía, destacó la importancia de estos sectores para la sostenibilidad financiera de Medellín.

“Turismo y el entretenimiento son sectores estratégicos dentro de la economía. Además, destaca que las comidas preparadas a la mesa es el principal fuente de ingresos del turismo, aportando más de dieciocho mil millones de pesos en el 2024”, afirmó.

Entretenimiento en crecimiento

El sector del entretenimiento, por su parte, representó $3.326 millones, con un crecimiento del 13 % en 2024. Además, algunas actividades culturales de nicho, como la creación literaria, tuvieron un incremento excepcional del 200,5 % en el recaudo.

El comportamiento positivo del turismo y el entretenimiento, que solo tuvo un retroceso en 2020 debido a la pandemia con una caída del 38,8 %, refleja su papel como sectores estratégicos. Además de dinamizar la economía local, generan un impacto directo en la financiación de servicios públicos, infraestructura y programas sociales, consolidándose como pilares para el desarrollo sostenible de la ciudad.