Transportadores anuncian bloqueo indefinido en la vía Medellín–Quibdó. ¿Por qué?

El gremio transportador de carga confirmó que a partir de este lunes 22 de septiembre, desde las 00:00 horas, bloqueará de manera indefinida la vía Medellín–Quibdó a la altura del corregimiento El Siete, en jurisdicción de El Carmen de Atrato.

La decisión se mantiene pese a la reunión con el INVÍAS y demás autoridades, en la que no se alcanzó ningún acuerdo frente a la exigencia central de los transportadores: el desmonte del decreto que restringe el paso de vehículos de carga entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. en sectores de Tutunendo y El Siete.

Según el gremio, esa medida “es una salida evasiva” que busca ocultar los incumplimientos y las deficiencias de la concesión encargada del mantenimiento de la vía. Además, recalcan que la restricción ha generado pérdidas económicas y retrasos que golpean tanto al sector transportador como a las comunidades que dependen de este corredor vial.

Más sobre el bloqueo

El paro de los camioneros afectará de manera directa a miles de usuarios de la carretera que conecta al Chocó con Antioquia, aunque los transportadores aclararon que se permitirá el paso de ambulancias, vehículos de emergencia, fuerza pública y carros fúnebres.

La advertencia es clara: sin una respuesta concreta al reclamo, la vía quedará cerrada hasta nuevo aviso, lo que aumenta la tensión en una región donde esta carretera es el único acceso terrestre para la entrada y salida de bienes, alimentos y medicinas.