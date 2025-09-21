Temblor de 4.6 con epicentro en Urrao se sintió en varios municipios de Antioquia

El epicentro fue en el municipio de Urrao, suroeste antioqueño. Foto: Cortesía.

Un sismo de magnitud preliminar 4.6 sacudió la tarde de este domingo 21 de septiembre a Antioquia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue el municipio de Urrao, en el suroeste del departamento.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo adelantan verificaciones para establecer si hubo daños en viviendas e infraestructura, especialmente en las zonas rurales más cercanas al epicentro.

En redes sociales, habitantes de Medellín, Itagüí, Bello, Sabaneta y otros municipios del Valle de Aburrá reportaron haber sentido con fuerza el movimiento telúrico.

Hasta el momento no se han confirmado afectaciones graves, pero los reportes oficiales siguen en curso.