Medellín

Temblor de 4.6 con epicentro en Urrao se sintió en varios municipios de Antioquia

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo adelantan verificaciones para establecer si hubo daños.

El epicentro fue en el municipio de Urrao, suroeste antioqueño. Foto: Cortesía.

El epicentro fue en el municipio de Urrao, suroeste antioqueño. Foto: Cortesía.

Un sismo de magnitud preliminar 4.6 sacudió la tarde de este domingo 21 de septiembre a Antioquia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue el municipio de Urrao, en el suroeste del departamento.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo adelantan verificaciones para establecer si hubo daños en viviendas e infraestructura, especialmente en las zonas rurales más cercanas al epicentro.

En redes sociales, habitantes de Medellín, Itagüí, Bello, Sabaneta y otros municipios del Valle de Aburrá reportaron haber sentido con fuerza el movimiento telúrico.

Hasta el momento no se han confirmado afectaciones graves, pero los reportes oficiales siguen en curso.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad