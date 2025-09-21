ICBF rechaza explosivos del frente 36 junto a una escuela en Anorí: 200 niños están afectados

Caneca con explosivos de las disidencias de las Farc instalada en guardería de Anorí, Antioquia. Foto: Cortesía.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó la instalación de una caneca con explosivos a solo 20 metros de una escuela rural en Anorí, Nordeste de Antioquia, acción atribuida al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

La directora de la entidad, Astrid Cáceres, advirtió que al menos 200 niños se han visto afectados en su atención diaria en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), pues las familias tienen miedo de acercarse a la instituciones.

“Hasta la guerra tiene límites”, señaló Cáceres, quien pidió a todos los actores armados, y en particular al frente 36, dejar por fuera del conflicto a los niños. El ICBF anunció que interpondrá las denuncias correspondientes para exigir garantías de protección.

Tensión en Anorí

La tensión en Anorí ha escalado en los últimos días. Hace poco, el mismo grupo armado lanzó un artefacto explosivo desde una motocicleta contra el batallón del Ejército ubicado en la zona urbana, ataque que dejó un militar herido.

Ante la creciente violencia, en el municipio rige un toque de queda y restricciones a la circulación de parrilleros, hombres y mujeres con el fin de garantizar la seguridad de la población.