La gobernación del Chocó busca solucionar la emergencia roja hospitalaria del hospital de Quibdó

Chocó

Hace varios días, el hospital San Francisco de Asís de Quibdó declaró la alerta roja hospitalaria debido a que, por el orden público y las emergencias por lluvias, tiene un desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, sumado a la sobreocupación del 280% de la atención en urgencias y hospitalización.

Ante este preocupante panorama y con la atención de mejorar el servicio a los miles de chocoanos que consultan en el único hospital de segundo nivel de la red pública de Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba giró recursos económicos al centro médico.

“Frente a esto, la administración departamental ha hecho una transferencia de mil cuatrocientos millones de pesos al Hospital San Francisco de Asís, que garantice la compra de medicamentos y la compra de equipos biomédicos que permitan darle continuidad a la atención, que es tan importante para los chocoanos y las chocoanas. Esta transferencia tiene que ver con la necesidad que tiene el departamento de atender la emergencia climática, la emergencia humanitaria y hoy también esta alerta roja que se presenta en el hospital”.

La gobernadora aprovechó para solicitar al Ministerio de Salud y las EPS del departamento que se le brinde apoyo al hospital de Quibdó para poder seguir atendiendo a la población, que es la más afectada.