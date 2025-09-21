Amalfi: El frente 36 pretendía atacar la estación de policía, dos guerrilleros capturados

Amalfi- Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, informó que en las últimas horas se evitó un ataque con explosivos a la policía en el departamento y se logró la captura de dos presuntos ilegales.

En su cuenta de X, el mandatario informó que el frente 36 de las disidencias pretendía atacar con explosivos improvisados la estación de policía del municipio de Amalfi en el Nordeste de Antioquia.

Según el gobernador Rendón, se reportó la captura de dos presuntos guerrilleros: “Gracias al monitoreo de las cámaras en el sector, la Policía Nacional les hizo seguimiento, los captura y se evita una tragedia. Los encontraron con un radio de activación con el que pretendían accionar este artefacto”.

Según el reporte de la policía local, los dos presuntos guerrilleros fueron interceptados en inmediaciones de la estación barrio El Centro portando la caja de cartón que contenía el explosivo; de inmediato fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

Mientras que el mandatario Rendón agregó: “La zona fue acordonada y los civiles fueron puestos a salvo, mientras personal de antiexplosivos de la SIJIN hará una detonación controlada”.

En esta población está vigente hasta el 22 de septiembre un toque de queda nocturno entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.