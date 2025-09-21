Acuerdos entre comunidad y autoridades frenan protesta por riesgos en vía al aeropuerto de Rionegro

Por seguridad, la comunidad también exige la señalización en la vía. Foto: Veeduría Ciclorruta de Oriente Guarne-Aeropuerto.

Tras semanas de inconformidad por la falta de garantías para peatones y ciclistas en la vía que conecta al municipio de Guarne con el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en el Oriente antioqueño, la comunidad de las veredas San José, Canoas y La Mosquita consiguió que las autoridades y la concesionaria Devimed asumieran compromisos concretos.

El acuerdo, alcanzado en una reunión con representantes de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Guarne, incluye la culminación de la ciclorruta en ese corredor vial, campañas pedagógicas sobre seguridad vial y la señalización a cargo de Devimed.

Los habitantes habían anunciado un plantón para el 21 de septiembre, cansados de los riesgos que enfrentan a diario quienes se movilizan en bicicleta o a pie por la zona.

Sobre los acuerdos

La protesta quedó suspendida tras la negociación, pero los líderes advirtieron que se mantendrán vigilantes hasta que las obras y medidas prometidas se cumplan.

El alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, destacó el trabajo conjunto entre todas las partes y aseguró que se avanzará en los compromisos adquiridos lo antes posible.

En los últimos años, la vía al aeropuerto se ha convertido en un punto crítico por el alto flujo vehicular y la ausencia de condiciones seguras para quienes no viajan en carro. La comunidad insiste en que los compromisos no pueden quedar en el papel, pues cada retraso aumenta el peligro en un corredor vital del Oriente antioqueño.