Tripulación de embarcación de la que fue arrojado joven que murió ahogado, dice que fue agredida

Guatapé-Antioquia

El pasado 24 de mayo, el joven Alexander Avendaño, de 24 años, fue lanzado a las aguas del embalse de Guatapé en el Oriente de Antioquia en medio de una situación que es materia de investigación. Estuvo desaparecido, pero pocos días después su cuerpo fue hallado sin vida.

Ante las diferentes versiones que han surgido sobre este hecho, la empresa propietaria de la embarcación en la que viajaba el grupo de jóvenes y de la que cayó Alexander se pronunció sobre la situación mediante un comunicado. Este recalca que se hicieron los controles pertinentes para evitar el ingreso de estupefacientes y licor. A renglón seguido advirtió que la tripulación trató de tener el control durante el viaje por embalse, pero que fue una tarea difícil debido al comportamiento de algunas personas. Según la versión de la empresa, hubo al interior de la embarcación confrontación, violencia e intolerancia entre los pasajeros.

“Nuestra tripulación también habría sido objeto de agresiones, intimidaciones y alteraciones del orden durante el desarrollo de los acontecimientos, situación que dificultó significativamente el ejercicio normal de sus funciones de supervisión, control y atención de los pasajeros en medio de una situación extraordinaria, inesperada y ajena al desarrollo ordinario de la operación de transporte”, agregó la empresa INVERSIONES LOS LAGOS DE GUATAPÉ S.A.

También manifestó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer estos hechos ocurridos en el embalse y en el que perdió la vida un joven.

Finalmente, recalca que continúan trabajando con los permisos correspondientes y aplicados a la normativa.