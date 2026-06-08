En Antioquia, rescataron dos menores reclutadas por el frente 4 que iban para donde alias “Calarcá”

Antioquia

El Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 con el CTI de la Fiscalía, interceptó un vehículo de transporte público en el que viajaban dos menores de edad que habían sido reclutadas por el frente 4 al mando de alias “John Fiera” y que pretendía enviar a la región del Catatumbo. Lo que deja en evidencia que esta práctica sigue siendo bastante utilizada por el cabecilla y el frente para reforzar las filas guerrilleras, agregan las autoridades.

Según el reporte, las adolescentes de 17 y 16 años, respectivamente, fueron interceptadas en el peaje El Trapiche de Copacabana, en el norte del Valle Aburrá, esto luego de que las autoridades recibieran información sobre el reclutamiento de las jóvenes. Una es de Segovia y la otra del departamento del Cesar.

El vehículo tipo puerta-puerta procedente del sector de Mina Nueva en Segovia venía para Medellín, donde las iban a recibir y posteriormente enviar a Tibú, Norte de Santander, hacia la estructura del 33 que maneja alias “Calarcá”, donde serían incorporadas a este grupo.

En la cuenta de X de la División escribió: “Con esta operación se logra evidenciar una vez más, que l os grupos terroristas que delinquen en la región, continúan violando los derechos humanos e infringiendo las normas del derecho internacional humanitario, con la utilización de menores de edad en actividades al margen de la ley”.