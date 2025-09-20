En Córdoba decomisan millonario cargamento de vino ilegal en vísperas de Amor y Amistad

Decomiso de contrabando de vino en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica.

Montería

Las autoridades en Córdoba asestaron un duro golpe al contrabando de licor, justo este fin de semana en una de las fechas comerciales más importantes del año: la celebración de Amor y Amistad.

En un operativo conjunto, el Grupo Anticontrabando de la Gobernación y la Policía de Tránsito y Transporte incautaron 2.430 botellas de vino importado de forma ilegal.

El cargamento, avaluado en más de 60 millones de pesos, fue interceptado en la vía que conecta a Montería con Planeta Rica.

El decomiso forma parte de una estrategia departamental para proteger la salud pública y las rentas de Córdoba.

Cierran puertas al contrabando

“Le estamos cerrando las puertas al contrabando. Hemos recorrido los 30 municipios en compañía de nuestros aliados estratégicos, obteniendo resultados impactantes con los que estamos protegiendo la salud de los ciudadanos y cuidando las rentas departamentales”, afirmó Calixto Acosta, director de Renta Departamental.

En lo que va del año, ya son más de 50 los operativos masivos que se han llevado a cabo, logrando aprehender un total de 4.002 botellas de licores y 202.426 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

La Gobernación de Córdoba reiteró su compromiso con el control del comercio ilegal, una práctica que no solo pone en riesgo a los consumidores por la falta de controles de calidad, sino que también afecta los ingresos que se invierten en programas sociales y obras de infraestructura para la comunidad.