Judicializan a un vigilante y su cómplice por millonario hurto en la Cámara de Comercio de Montería

Javier José Esquivia Santos y Óscar Luis Sánchez Martínez, implicados en hurto a la Cámara de Comercio de Montería.

Montería

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Córdoba, judicializó a dos hombres identificados como Óscar Luis Sánchez Martínez y Javier José Esquivia Santos, este último vigilante de la Cámara de Comercio de Córdoba, por su presunta participación en un hurto millonario ocurrido el 14 de junio de 2024 en las instalaciones de la entidad.

Según las investigaciones, los acusados habrían coordinado acciones que resultaron en la sustracción de más de 140 millones de pesos, combinando métodos tradicionales y delitos informáticos sofisticados.

De acuerdo con las evidencias recopiladas, Esquivia Santos, en su condición de vigilante, habría facilitado el acceso no autorizado de Sánchez Martínez al interior de la sede institucional mediante la puerta trasera, aprovechando su conocimiento de las instalaciones y horarios.

Una vez en el sitio, Sánchez Martínez habría manipulado las cámaras de vigilancia y forzado cerraduras de oficinas críticas, donde sustrajo un portátil, un teléfono celular y claves de seguridad bancarias. Además, logró acceder a una caja fuerte de la que tomó 21 millones de pesos en efectivo, correspondientes a recaudos del mismo día.

El hecho más grave

La investigación reveló que los presuntos delincuentes no se limitaron al robo físico. Tras vulnerar los circuitos tecnológicos del área de sistemas, ingresaron ilegítimamente a computadores de contabilidad y tesorería.

Desde estos equipos, realizaron cinco transferencias bancarias fraudulentas por un valor total superior a los 122 millones de pesos, lo que elevó el monto total del perjuicio a más de 140 millones.

Una fiscal adscrita al grupo de Estructuras de Apoyo (EDA) de la Fiscalía imputó a ambos individuos por delitos como hurto calificado y agravado, acceso abusivo a sistema informático, obstaculización ilegítima de redes, daño informático y hurto por medios informáticos.

Las capturas de los implicados se llevaron a cabo el pasado 12 de septiembre en operativos coordinados por la Sijín de la Policía Nacional.

Así fueron las capturas

Sánchez Martínez fue aprehendido en Bogotá, mientras que Esquivia Santos fue detenido en Medellín (Antioquia).

Ambos negaron los cargos durante su audiencia de imputación. Un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento intramural para los dos procesados, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga o obstaculización de la investigación.

Este caso evidencia la creciente sofisticación de los delitos contra la propiedad, donde se combinan habilidades digitales con aprovechamiento de información interna. La Fiscalía destacó la colaboración interinstitucional que permitió desarticular esta presunta red delictiva, y reiteró su compromiso de combatir crímenes que afecten la seguridad patrimonial de entidades públicas y privadas.

Los próximos pasos procesales incluirán la profundización de las pruebas tecnológicas y testimoniales para sustentar la acusación en próximas audiencias judiciales.