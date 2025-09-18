Amor y Amistad con una experiencia a orillas del mar

El Día de Amor y Amistad es una de las celebraciones más importantes para los colombianos. De acuerdo con cifras de Fenalco, en 2024 ocho de cada diez personas en el país manifestaron su intención de participar en esta fecha, siendo la pareja el principal destinatario de los obsequios. Estos datos muestran cómo la tradición no solo fortalece los vínculos afectivos, sino que también dinamiza la economía nacional.

Acorde a esta tendencia, Hilton Cartagena ha diseñado “Una cena para el corazón”, una experiencia exclusiva para conmemorar esta celebración en pareja. La propuesta incluye un menú cuidadosamente elaborado de tres tiempos, acompañado de una copa de vino, música en vivo y un detalle especial, todo en un entorno único que invita a disfrutar de la magia de la ciudad.

La velada tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en Kiosco La Marina, un espacio que combina calidez, gastronomía y romanticismo frente al mar, las reservas están disponibles a través del número (+57) 313 8359549.