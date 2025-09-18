¿Sin plan para celebrar amor y amistad? Centros comerciales ofrecen actividades para celebrar esta fecha

Celebración del día del amor y la amistad( Foto cortesía para Caracol Radio )

Este fin de semana se celebra Amor y Amistad, una fecha que mueve cada año a millones de colombianos. Según Fenalco, el 78% de las personas celebra esta fecha y destina en promedio $180.000 en regalos, lo que la convierte en la segunda época más importante para el comercio después de Navidad. Pero más allá de las cifras, la fecha se ha transformado en un momento para fortalecer vínculos, compartir experiencias y crear recuerdos inolvidables.

En este contexto, los centros comerciales han dejado de ser solo espacios de compras para convertirse en escenarios culturales, emocionales y de conexión social. Este año, varios de ellos han preparado actividades que combinan entretenimiento, arte y sostenibilidad, diseñadas para quienes buscan planes originales y significativos. Aquí algunas opciones:

Centros comerciales que celebran amor y amistad

Centro Chía: candados de amor y amistad

Inspirado en los famosos puentes europeos, Centro Chía instaló en el puente de su parque un espacio para sellar amistades y romances. Los visitantes podrán colocar un candado en forma de corazón dedicado a un amigo, pareja o ser especial.

Los candados se reclaman en puntos de información del centro comercial o presentando facturas de compra.

Los participantes podrán tomarse fotos con su candado y compartirlas en redes sociales etiquetando a Centro Chía, convirtiéndose en parte de una experiencia colectiva.

Con un alto flujo de visitantes durante todo el año, la iniciativa busca posicionar a Centro Chía como un referente de experiencias significativas en la Sabana de Bogotá.

Palatino: música, cultura y diversión

Ubicado en el norte de Bogotá, Palatino apuesta por una agenda que combina arte, entretenimiento y compromiso ambiental:

Show musical “Herencia de Pasiones” 20 de septiembre, 7:30 p.m.

Un espectáculo gratuito: velada de música en vivo que une a parejas y amigos.

Ruleta emocionante 13 y 27 de septiembre, de 2:00 a 6:00 p.m.

Premios instantáneos de todas las marcas del centro comercial para los visitantes en un formato dinámico.

Workshop “El arte de creer en ti” 27 de septiembre, 5:00 p.m un espacio de inspiración y desarrollo personal enfocado en el bienestar integral de los asistentes.

Gran estación: Música y pintura para parejas

Ofrecerá una tarde de violín el sábado a partir de las 3 de la tarde

Taller de pintura cerámica para parejas, a partir de las 3 de la tarde, el sábado, en el piso 1

A partir de las 3pm, el sábado habrá una gran celebración del día del amor y la amistad, en el piso 2

Centro Mayor: Circo y Música

Este centro comercial ubicado en el sur de Bogotá ofrecerá un show de picnic circense

Picnic circense, a partir de las 4pm en la plazoleta de eventos, el sábado 20 de septiembre

Música en vivo para enamorar: La tarde estará acompañada de un repertorio musical en vivo que llenará de energía cada momento, con la interpretación de un acordeonista con tonos románticos, y posteriormente combinará baladas clásicas, canciones de moda y ritmos bailables.

Estas son diferentes opciones y ubicaciones en Bogotá que ofrecen varias formas para celebrar el mes del amor y la amistad