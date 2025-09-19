Hombre fue enviado a la cárcel por feminicidio de su expareja sentimental en Ciénaga de Oro, Córdoba

Juan David Mendoza fue enviado a la cárcel por el feminicidio de Angie Polo.

Montería

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Córdoba, judicializó a Juan David Mendoza como presunto responsable del feminicidio agravado de su expareja sentimental, Angie Polo, de 21 años.

Los hechos, ocurridos el 10 de septiembre de 2025 en la vereda Chupa Chupa del corregimiento El Siglo en Ciénaga de Oro, conmocionaron a la comunidad local.

Según las investigaciones, Mendoza habría intentado asfixiar a la víctima y luego la habría agredido múltiples veces con un arma cortopunzante, lo que le causó la muerte.

La investigación reveló que el crimen se produjo después de que Angie Polo decidiera terminar la relación de ocho años debido a los episodios de celos por parte de Mendoza.

Tras llegar a la vivienda que compartían, el agresor habría cometido el hecho en un contexto de violencia por razón de género. Minutos después del feminicidio, Mendoza intentó quitarse la vida dentro del baño de la misma casa, infligiéndose heridas con arma blanca e ingiriendo una sustancia tóxica.

La intervención de vecinos permitió que la Policía Metropolitana de Montería llegara al lugar y lo trasladara de emergencia a un centro asistencial en Cereté, donde permaneció con pronóstico reservado y bajo custodia.

El pasado 16 de septiembre, uniformados de la Sijín de la Policía Nacional capturaron formalmente a Mendoza en Cereté. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Córdoba le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que el acusado rechazó durante su audiencia.

Un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstaculización de la justicia.

Por un episodio de celos

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, confirmó los detalles del caso y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. “Acompañamos a la familia de esta joven que perdió la vida en un hecho de intolerancia. No debería suceder”, afirmó el alto oficial, quien añadió que el crimen se habría originado por un episodio de celos.

Ruiz reiteró el llamado a la comunidad para resolver conflictos mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto, evitando hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.

El cuerpo de Angie Polo fue encontrado sin vida en su vivienda sosteniendo una Biblia entre sus manos, detalle que profundizó el impacto emocional entre familiares y residentes.

Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la inspección técnica forense. Líderes comunitarios y familiares de la víctima exigen mayor conciencia social y acciones efectivas para prevenir la violencia intrafamiliar, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.