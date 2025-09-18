Día de amor y amistad en Colombia: ¿sabe cuál es la fecha original de la celebración?

Una pareja celebrando el día del Amor y la amistad en Colombia. Foto: Getty Images. / Frazao Studio Latino

Colombia se caracteriza por ser un país que tiene varias festividades y conmemoraciones, dentro de ellas, el día de amor y amistad. Una fecha en la que miles de personas se dedican a comprar regalos como peluches, perfumes, flores, chocolates, accesorios, tarjetas decorativas e invitaciones a restaurantes.

Sin embargo, esta celebración tiene distintas fechas a nivel mundial, pues aunque varios países la celebren, no todos son conmemorados el mismo día, y para Colombia, este evento no trae festivo como otros días.

De acuerdo con FENALCO Bogotá Cundinamarca, las ventas para la capital pueden crecer hasta un 30% frente a un fin de semana normal, especialmente para los sectores como hoteles, supermercados, restaurantes y tiendas de barrios.

¿Cuándo se celebra el Día de amor y amistad en Colombia?

Si bien la fecha original en la que celebran alrededor del mundo San Valentín es el 14 de febrero, en Colombia se celebra el 20 de septiembre el día del amor y la amistad. Eso no significa que ambas fechas no se celebren, pues en la fecha tradicional se tiende pasar más con una pareja que con los amigos, mientras que en Colombia, el día del amor y la amistad, se trata de compartir entre familia y colegas.

¿Qué significa el amor y la amistad?

Según Jamestown, el día del amor y la amistad en Colombia es una forma de celebrar que existen diferentes maneras de amar al otro, ya sea romántica o fraternal.

Por otro lado, se destaca que en estas fechas se pueden incluir un mayor número de actividades, a comparación de San Valentín, donde los enamorados intercambian regalos entre sí, mientras que en el día del amor y la amistad, se busca realizar juegos y reuniones entre amigos y demás para honrar el amor.

¿Quién inventó el día de Amor y Amistad?

El día del amor y la amistad nace como una extensión de la celebración de San Valentín, la cual tiene como origen o lugar de nacimiento a Roma. Según data el portal web N+, el papa Gelasio I, designó el 14 de febrero para honrar a San Valentín en el año 496 d.C.

Luego de varios años, comenzó a tomar otro tipo de connotaciones, pues ya no se trataba de honrar a un “santo”, sino de compartir y dar regalos a las personas que se ama.

¿Qué países celebran el Día del Amor y la Amistad?

No todos los países celebran esta fecha de igual manera, un ejemplo de esto es Argentina, ya que separan esta celebración en dos fechas, el 14 de febrero celebran San Valentín, y el 20 de septiembre, el día de los novios. Asimismo, estos son algunos países que celebran el día del amor y la amistad en fechas distintas, pero lo festejan:

Colombia (20 de septiembre).

Bolivia (23 de julio).

Uruguay (primavera, en marzo).

Perú (celebran el 14 de febrero, pero distribuyen los regalos a amistades en octubre).

Brasil (día de los enamorados:12 de junio).

