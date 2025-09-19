Denuncian grave crisis humanitaria en Segovia y sur de Bolívar por combates entre ilegales

Segovia- Sur de Bolívar

Desde la noche del jueves, comunidades del Cañón de Chicamoqué de Segovia y Panamá Nueve del sur de Bolívar están denunciando fuertes combates entre el Clan del Golf o y el ELN con el reactivado apoyo de las disidencias . Indican que algunas viviendas han sido impactadas por las balas de los ilegales, que los han dejado en un alto riesgo. También se reportan animales muertos alcanzados por los proyectiles.

Según la información recopilada por Caracol Radio, son dos combates: uno cerca del caserío el 9, de la vereda Panamá Nueve, sector el Diablo, y el otro en el Cañón de Chicamoqué, sector la Boca.

Fuentes consultadas aseguran que muchas personas, alrededor de unas 500, quizá más, han salido desplazadas hacia Mina Nueva, que es el punto de concentración actual de los campesinos. También se indica que otras han llegado al Paraíso.

Según las fuentes, los desplazados son de las veredas donde se reporta la fuerte confrontación, que al parecer ya deja al menos un civil muerto. Dicen que fue degollado. Aunque informan que hay otros asesinados que estaban con el primero. De igual manera se indica que varios ilegales han fallecido de ambos grupos.

Los combates se reportaron desde el jueves a la una de la tarde, cerca de las 8 de la noche cesaron y en la mañana de este viernes se reiniciaron. Por lo que se tiene que el número de desplazados por la violencia aumente , la cifra de confinados también es incierta

“Yo logré salir con mi mujer y mis dos hijos, eso está muy horrible. Nosotros duramos dos horas dentro de un hueco escuchando la balacera por encima y, gracias a Dios, nosotros pudimos salir. Hay gentecita que no ha podido salir porque le da mucho miedo el plomo, se escuchan muchas bombas”, es el relato que conoció Caracol Radio de uno de los campesinos que está refugiado en la vereda Mina Nueva.

La comunidad denuncia que algunas casas de la zona del combate ya han sido tomadas por el Clan del Golfo. Desde donde les ordenaron salir. Otras personas siguen confinadas por los combates.

Se recalca que la intención del Clan del Golfo es tomarse la vereda de Panamá Nueve por el control de la minería en ese sector, donde hay alrededor de 2000 personas, por lo que, de llegar a ocurrir ese cometido que ha buscado durante varios meses el autodenominado EGC, la cifra de desplazados podría ser de grandes magnitudes.

“Le pedimos al gobierno que nos colabore. Estamos en una guerra, hay mucho conflicto armado aquí en Bocas de Chicamoqué. Escuchen, escuchen (balas). Hay muchos campesinos en estado de confinamiento. Tenemos una semana luchando por nuestras vidas, escondiéndonos. Por favor, le pedimos a las autoridades que nos ayuden, escuchen, escuchen estas bombas, estos cilindros nos van a matar a nuestros niños, que Dios nos guarde”, dice desesperada otra persona.

Las veredas cercanas de Remedios están en alerta para recibir a campesinos, en los que hay menores, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Caracol Radio consultó a la Gobernación de Antioquia para conocer un reporte, desde donde indicaron que está al tanto de la situación, pero que por ahora no hay cifras oficiales de desplazados.

Desde el municipio de Segovia indicaron que se han preparado para recibir familias desplazadas, aunque por ahora no ha llegado ninguna, ya que los combates en la zona continúan.