Amalfi decretó toque de queda tras ataque de disidencias Farc a base militar en Anorí

Amalfi, Antioquia

La Alcaldía de Amalfi anunció nuevas medidas de seguridad y orden público que regirán hasta el próximo lunes 22 de septiembre con el propósito de prevenir hechos violentos en el municipio del nordeste de Antioquia.

El Decreto 094 de 2025 establece:

Toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Restricción de parrillero en moto desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana. Cierre de vías y prohibición de parqueo en sectores determinados por las autoridades como de alto riesgo.

Estas medidas se suman a las acciones preventivas anunciadas previamente por la administración municipal, atendiendo a las recomendaciones de la Fuerza Pública, luego del hostigamiento registrado el miércoles 17 de septiembre contra una base militar en Anorí, en el Nordeste de Antioquia. En el ataque atribuido presuntamente a hombres armados pertenecientes al frente 36 de las disidencias de las FARC, un militar resultó herido.

Aunque según señaló la alcaldía de Amalfi no se han registrado amenazas directas contra la población ni contra la Fuerza Pública, se indicó que se mantiene comunicación constante con el Ejército y la Policía para fortalecer la presencia institucional y garantizar mecanismos de prevención.

De esta manera, se busca evitar cualquier alteración del orden público o nuevos ataques perpetrados por los grupos armados ilegales en la región.