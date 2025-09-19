Trasladan a una estación de Policía al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel

Apartadó, Antioquia

Fue capturado en la mañana de este viernes 19 de septiembre el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios. Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente la razón exacta de su detención.

Sin embargo, el nombre de Rangel Palacios vuelve a estar en el centro de la atención pública por los antecedentes judiciales y electorales que enfrentó durante su elección atípica como alcalde, y por las denuncias que hizo el actual mandatario municipal sobre movimientos financieros dudosos.

Antecedente electoral: pérdida de investidura por doble militancia

En abril de 2025 se realizaron elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Apartadó, Antioquia, luego de que un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia declarara improcedente la elección anterior de Rangel Palacios por una causal de doble militancia.

La denuncia fue que Rangel habría participado simultáneamente con el aval de más de una colectividad política, lo cual va contra la normativa electoral colombiana. Un auto interlocutorio del 28 de marzo de 2025 (Auto No. 199) suspendió inmediatamente su inscripción como candidato mientras se resolvía a fondo la demanda.

Aunque en los comicios atípicos del 6 de abril de 2025 Rangel obtuvo la mayoría de los votos (19.962, equivalentes al 47,7 %), su elección fue puesta en duda legalmente. El Consejo Nacional Electoral y entidades judiciales debatían sobre la validez de su candidatura, dado que existían decisiones previas que lo inhabilitaban.

Como consecuencia, se le declaró la pérdida de investidura, lo que significa que aunque ganó en las urnas, su elección no surtió efectos legales debido a la inhabilidad para presentarse. Este fallo ha sido tema de análisis jurídico, político y mediático, puesto que toca la legitimidad de la democracia local y el cumplimiento de las normas electorales.

Denuncia de movimiento de 3.500 millones de pesos

Paralelamente a los problemas judiciales, la actual administración de Apartadó ha denunciado que cerca de 3.500 millones de pesos fueron consignados, pero que dicho movimiento financiero no habría sido debidamente soportado o justificado. Esta suma ha sido señalada como parte del escándalo político que motivó investigaciones por parte de entidades de control locales.