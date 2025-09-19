Alertan por bandera de disidencias Farc y caneca con explosivos en guardería del ICBF de Anorí

Caneca con explosivos de las disidencias de las Farc instalada en guardería de Anorí, Antioquia. Foto: Cortesía.

Anorí, Antioquia

Una nueva situación de riesgo mantiene en alerta a los habitantes de Anorí, Nordeste de Antioquia, tras el hallazgo de una caneca, pintada con los colores de la bandera de Colombia cerca al Centro de Desarrollo Infantil (CDI), del municipio.

Según confirmaron las autoridades locales, junto a la caneca fue instalada una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las FARC, lo que aumentó la preocupación por la posible presencia de un artefacto explosivo en la zona.

El objeto fue ubicado en la entrada del barrio El Arenal, punto que conecta con la vía hacia el corregimiento Liberia – El Charcón, corredor que en los últimos meses ha sido escenario de fuertes enfrentamientos armados y hechos terroristas.

El alcalde Gustavo Silva, señaló que, entre las medidas de seguridad tomadas, se evacuó de manera preventiva a los menores de la escuela rural y las familias del sector, mientras se acordona la zona.

“Se están adelantando las acciones para que las familias que hay allí sean desalojadas temporalmente, pues, los niños ya no están en clases y se está acordonando el lugar. Además, personal antiexplosivo va a ser desplazado a la zona”, explicó el alcalde de Anorí.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que evite transitar por el lugar mientras se realizan las labores de verificación y control, a fin de salvaguardar la integridad de la población.

Crisis de seguridad en Anorí

El hecho ocurre solo dos días después de que, las disidencias del frente 36 activaran un explosivo lanzado desde una motocicleta contra el batallón del Ejército ubicado cerca del área urbana de Anorí, ataque que dejó un militar herido.

Ante ese ataque, la Alcaldía implementó medidas excepcionales de seguridad.