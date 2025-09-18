Tres soldados heridos en combates con el Clan del Golfo en Frontino, Antioquia

Frontino- Antioquia

En la noche de este miércoles, tropas de la Cuarta Brigada entraron en combate con una estructura del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.

Durante la confrontación armada de las tropas estatales con los ilegales en el sector conocido como Llanos de Musinga, tres militares quedaron heridos. Enfermeros de combate estabilizaron a los soldados mientras eran extraídos, pero la situación se prolongó debido al clima; las lluvias impedían que la aeronave aterrizara, pero luego de varios intentos se logró con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los militares fueron trasladados a Medellín, donde fueron atendidos y su vida no está en riesgo. Solo uno de ellos tiene heridas más complejas, pero está estable.

Las operaciones contra el Clan del Golfo en la zona continúan con la intención de proteger a la población civil.