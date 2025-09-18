Medellín

Tres soldados heridos en combates con el Clan del Golfo en Frontino, Antioquia

La confrontación armada se reportó en el sector conocido como Llanos de Musinga en una zona bastante selvática.

Soldados heridos evacuado a Medellín- foto video Cuarta Brigada del Ejército

Soldados heridos evacuado a Medellín- foto video Cuarta Brigada del Ejército

Frontino- Antioquia

En la noche de este miércoles, tropas de la Cuarta Brigada entraron en combate con una estructura del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.

Durante la confrontación armada de las tropas estatales con los ilegales en el sector conocido como Llanos de Musinga, tres militares quedaron heridos. Enfermeros de combate estabilizaron a los soldados mientras eran extraídos, pero la situación se prolongó debido al clima; las lluvias impedían que la aeronave aterrizara, pero luego de varios intentos se logró con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los militares fueron trasladados a Medellín, donde fueron atendidos y su vida no está en riesgo. Solo uno de ellos tiene heridas más complejas, pero está estable.

Las operaciones contra el Clan del Golfo en la zona continúan con la intención de proteger a la población civil.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad