Gustavo Petro regresa a Bucaramanga para inaugurar nuevo edificio en la UIS

El presidente Gustavo Petro llegará este miércoles 17 de septiembre a Bucaramanga para encabezar la inauguración del moderno edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El evento será a la 1:00 de la tarde en el campus central de la institución, ubicado en la carrera 27 con calle 9.

El concejal de Bucaramanga Jorge Flórez, del Pacto Histórico, confirmó la visita del primer mandatario; “quien además estará acompañado por el ministro de Educación y otras entidades del gobierno nacional".

Esta entrega se suma a una serie de obras como la renovación de la Facultad de Ciencias de la Salud, la modernización de la biblioteca con auditorio y salones nuevos, la renovación de la sede UIS Málaga y la construcción de nuevas residencias estudiantiles de la UIS.

El nuevo edificio del Instituto de Lenguas cuenta con cinco pisos y beneficiará a más de 2.600 estudiantes, entre niños, jóvenes y adultos inscritos en los programas de idiomas.

Son 35 aulas y dos salones de realidad virtual.

De ellos 1.600 son niños, 512 adultos en ciclos semanales y 523 adultos en programas de fin de semana.

El espacio fue diseñado desde hace más de un año para responder a las necesidades de aprendizaje de otros idiomas con tecnología de punta y ambientes modernos.

Flórez destacó que la visita presidencial reafirma el respaldo del gobierno Petro a la educación pública, resaltando el papel de la UIS en proyectos estratégicos como la "transición energética, la inteligencia artificial, la salud y la creación de la Universidad del Catatumbo".

La comunidad universitaria espera con expectativa la presencia del presidente, que no solo marcará la entrega oficial de la nueva sede, sino que también ratifica el compromiso del Gobierno con la educación superior.