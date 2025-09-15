¿A quién le arrendará los buses para Metrolínea el área metropolitana de Bucaramanga? Esto se conoce

Bucaramanga

El Área Metropolitana de Bucaramanga acelerará las acciones para cumplir la reciente sentencia judicial que ordena garantizar un servicio de transporte público digno en un plazo máximo de seis meses. Así lo confirmó el director de la entidad, Jhon Manuel Delgado, en diálogo con Caracol Radio, en la que ratificó el compromiso de las autoridades locales.

“Nos corresponde hacer en seis meses lo que no se ha hecho en 15 años”, señaló Jhon Manuel Delgado, al explicar que ya existe una hoja de ruta para enfrentar la crisis generada por el deterioro del sistema Metrolínea y la falta de buses. Entre las medidas inmediatas, destacó la firma, prevista para hoy o mañana, de un convenio de arrendamiento de vehículos para reactivar el carril exclusivo y las estaciones que sobrevivieron al vandalismo.

El director del área metropolitana subrayó que el fallo no solo compromete a la entidad y a Metrolínea, sino también a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, quienes deberán asumir un papel activo para financiar y garantizar el servicio.

“Lo que se invierte en transporte público no es un gasto, es una inversión altamente costo-efectiva”, enfatizó, resaltando beneficios como la reducción de accidentes, la mejora en tiempos de desplazamiento y el apoyo a la población más vulnerable.

¿Cómo avanza el convenio para el arrendamiento de buses?

La entidad también avanza en la estructuración técnica, legal y financiera de un sistema de transporte, que podría incluir una asociación público-privada, para asegurar su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Con estas acciones, se busca evitar errores del pasado y ofrecer finalmente una movilidad eficiente y equitativa para el área metropolitana.

Sobre el nombre de la empresa a la que le arrendarán los buses para este proceso de mejoramiento, Jhon Manuel manifestó que hasta tanto, no se firme el contrato, no entregarán detalles del convenio.

“Ya tendremos el momento de contarles, una vez lo firmemos lo haremos público para que todos conozcan las condiciones de este arrendamiento y que sepan cuál va a ser el cronograma de llegada de los vehículos”, concluyó.