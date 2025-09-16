Abiertas las inscripciones para el programa Dignidad Mayor: Así serán las jornadas en Bucaramanga

Bucaramanga

El director de prosperidad social, Mauricio Rodríguez, aseguró que desde la entidad siguen en la búsqueda de las mujeres mayores de 65 años y de los hombres mayores de 60 años que no reciban pensión y que pertenezcan a los grupos A, B Y C1 del Sisben que no reciban pensión para que se inscriban en el programa Dignidad Mayor con el que el gobierno nacional pretende entregar 230 mil pesos mensuales.

“Tenemos jornada hoy en Bucaramanga, si tiene algún familiar o conoce a alguien que cumpla con estas condiciones, que no tuvo pensión y que está en esta condición de pobreza, lo invito a que se inscriba en nuestra página web o en nuestra gerencia regional”, indicó el director Rodríguez.

Las inscripciones hoy en Bucaramanga se harán en el centro vida sur Antonia Santos, ubicado en la calle 70 # 30-88 a 31-30, desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 y mañana miércoles 17 de septiembre se harán en el punto digital del barrio Albania desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde.

“Todas nuestras 35 gerencias en Colombia están recibiendo a los abuelos y abuelas para llegar a ese 1.4 millones de adultos mayores que no están en nuestra base de datos”, enfatizó el director del DPS.