7 exFarc iniciarán búsqueda de desaparecidos como primer proyecto restaurativo impuesto por la JEP

Bogotá

Después de escuchar a 402 comparecientes de las Farc, analizar 1.200 escritos de víctimas y recibir observaciones de 795, sobre lo declarado por los exguerrilleros, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP, impuso su primera sentencia con una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por 21.000 casos de secuestro. Es el tiempo máximo que permite lo pactado en el Acuerdo de Paz. Los sentenciados son: Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’, Jaime Alberto Parra, conocido como ‘El médico’, Julián Gallo o ‘Carlos Antonio Lozada’ y Rodrigo Granda llamado el ‘Canciller de las Farc.

Aunque en la sentencia se plantean cuatro líneas de proyectos restaurativos se definió el primero que arrancará y será de búsqueda de desaparecidos

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

De las más de 4.325 víctimas de secuestro acreditadas ante la JEP, cerca del 8% reportó a un ser querido desaparecido en medio de los secuestros cometidos por las extintas Farc. Para contribuir a la reparación de este crimen, que no cicatriza mientras las familias no sepan qué ocurrió con sus seres queridos, los sancionados deberán elaborar un balance de información sobre las personas desaparecidas, realizar reuniones con otros firmantes y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país. Este trabajo incluye la recolección y sistematización de datos, la entrega de coordenadas, la elaboración de mapas temáticos y el acompañamiento en visitas de campo con fines de prospección y recuperación. También contempla la capacitación y adecuación de sitios de custodia de cuerpos, la participación en el diseño metodológico de espacios territoriales y la realización de actos de reconocimiento, arrepentimiento y perdón concertados con las víctimas. Inicialmente, la sección priorizó como primer proyecto de sanción la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en el Cementerio Central de Palmira, Valle del Cauca.

En el marco de esta línea, también se ordenó la realización de un circuito de actos restaurativos con relatos dignificantes en lugares emblemáticos, incluyendo Cali y Neiva, para visibilizar impactos diferenciados y promover la memoria histórica sobre el secuestro.

Los otros proyectos restaurativos que deberán cumplir los exfarc sentenciados por la JEP

Proyecto Acción Integral contra Minas Antipersonal

Para recuperar estos territorios, los comparecientes deberán trabajar en la recolección, actualización y sistematización de información sobre zonas de riesgo. También tendrán que participar en la elaboración de cartografía y la priorización de áreas de intervención, así como en la realización de talleres dirigidos a las comunidades.

Medio ambiente, naturaleza y territorio

Los comparecientes deberán participar en actividades de preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas y cultivos de pancoger en favor de las víctimas. Trabajarán también en la implementación de estrategias de plantación, mantenimiento de ecosistemas y acciones agropecuarias, junto con procesos de formación pedagógica en conservación ambiental y turismo de naturaleza. También se contempla que participen en la identificación de puntos de afectación ambiental, la instalación de señalización y el desarrollo de rutas ecoturísticas.

Memoria y reparación simbólica

Los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc tendrán que realizar acciones de reparación simbólica como la transcripción de testimonios de las víctimas, la construcción, instalación de artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales, radiales y digitales, incluido un micrositio web, con contenido reparador. Además, deberán organizar eventos de petición de perdón a las víctimas, participar en encuentros restaurativos con víctimas, responsables y comunidades, hacer relatorías y sistematizar estas acciones.

El monitoreo que tendrán las sentencias

La JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, ejercen actividades para monitorear y verificar las Sanciones Propias. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación es un espacio de articulación para coordinar, recolectar, intercambiar y analizar información sobre el cumplimiento de la sentencia y sobre las condiciones necesarias para su implementación.

La verificación de las sanciones propias tiene un componente judicial, un componente internacional independiente e imparcial, y la mirada de las comunidades en los territorios donde se desarrollen.