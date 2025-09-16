JEP impone a exFarc restricciones de libertades: movilidad, residencia y trabajo

Exlíderes de las FARC hablan durante la aceptación de responsabilidad por los secuestros criminales cometidos durante su liderazgo en las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Bogotá, Colombia, el 21 de junio de 2022. (Foto: Chepa Beltrán/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Los siete exintegrantes del último secretariado de las antiguas Farc condenados este martes, 16 de septiembre, por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con una sanción propia de 8 años por casos de secuestros, verán limitados sus derechos y libertades, incluyendo aspectos como la movilidad, el lugar de residencia y las opciones laborales.

De acuerdo con la JEP, los sancionados deberán cumplir horarios establecidos, permanecer en lugares específicos, someterse a un monitoreo constante a través de un dispositivo electrónico y participar en proyectos de carácter restaurativo durante el período estipulado en la sentencia.

La entidad subrayó que permanecerán bajo un régimen de condicionalidad que les exige seguir aportando verdad cada vez que sean requeridos en investigaciones a las que continúen vinculados por otros crímenes cometidos durante el conflicto.

Noticia en desarrollo