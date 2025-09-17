Defensora del Pueblo sugiere realizar modificaciones a proyecto de sometimiento a la justicia

Colombia

Tras asistir a una citación en la Comisión Especial de Vigilancia de los Organismos de Control Público en la Cámara de Representantes, la defensora del Pueblo, Iris Marín, sugirió realizar algunas modificaciones al proyecto de sometimiento a la justicia.

#POLÍTICA Desde el Congreso la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como “positivo y necesario” que se tramite un proyecto de ley que establezca el marco jurídico para las negociaciones de paz que se adelantan, esto en relación con la iniciativa de sometimiento a la… pic.twitter.com/tl248Eb7sr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 17, 2025

Según indicó la defensora, es inadecuado que se otorguen nuevos beneficios penales a quienes ya participaron en procesos de paz anteriores.

“Es un incentivo que consideramos inadecuado porque son personas que fueron expulsadas de Justicia y Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz por incumplimiento a procesos de paz anteriores, y no deberían acceder a nuevos beneficios penales sin únicamente a sometimiento”.

Sumado a esto, advirtió Iris Marín que los programas de reparación propuestos para las víctimas son insuficientes.

“El segundo tema es el equilibrio con los derechos de las víctimas, los programas de reparación para víctimas de conflicto armado, pero también de criminalidad organizada, son insuficientes y hay en este momento una deuda muy grande que no ha sido resuelta ni abordada de manera seria y que es importante hacerlo antes de seguir dando beneficios generosos a los criminales”.

Pese a esto, agregó la defensora que es clave que se tramite este proyecto de sometimiento a la justicia en el congreso, debido a que se debe establecer un marco jurídico para continuar con las negociaciones de paz en el país.