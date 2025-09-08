El rol de la Misión de Verificación de la ONU en las primeras sanciones que está por emitir la JEP

Misión de Verifiación de la ONU monitoreará las sanciones que está por emitir la JEP

Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz está próxima a emitir sus primeras sanciones restaurativas contra 19 personas, entre exmilitares y exFarc, quienes aceptaron toda su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad por casos de secuestros y falsos positivos.

Estas sanciones estarán acompañadas por sentencias que van en este caso entre 5 y 8 años e incluirán una restricción efectiva de libertades y derechos, que no significa cárcel, y la realización de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, lo que se ha llamado, TOAR.

Todo esto tendrá un monitoreo muy fuerte para garantizar que estas 19 personas cumplan con estas sentencias y por ello la Misión de Verificación de la ONU, fue avalada el 11 de mayo de 2021, por su Consejo de Seguridad, para verificar el cumplimiento de estas sanciones que emita la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Qué verificará la ONU?

La Misión de Verificación de Naciones Unidas estará a cargo de que las personas sancionadas por la JEP cumplan con sus sentencias.

Que las autoridades del Estado colombiano establezcan las condiciones necesarias para el cumplimiento de estas sanciones propias.

Para que se cumplan estos objetivos, la Misión de la ONU monitoreará las tendencias generales en el cumplimiento de las sanciones y dará un seguimiento a casos individuales de especial interés.

Se emitirán informes que serán entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz para que sirvan de alerta a la hora de investigar un posible incumplimiento y estos datos se reportarán en un capítulo especial cada tres meses en el informe de la ONU que es presentado al Consejo de Seguridad.

¿Qué no hará la Misión de la ONU frente a las sanciones de la JEP?

La Misión de Verificación de la ONU no financiará la implementación de las sanciones propias, ya que esto es una obligación directa del Estado colombiano.

No implementará las sanciones que empezarán a cumplir 19 personas.

Tampoco opinará sobre las decisiones judiciales.

La importancia de este papel de la ONU para verificar todas las sanciones propias que emita la JEP es para generar confianza de las víctimas y la sociedad colombiana en la justicia transicional, a través de un monitoreo imparcial e independiente ante su presencia en varios territorios de Colombia.