Último secretariado de las Farc anuncia que cumplirá la sentencia emitida por la JEP

Bogotá

Luego de conocerse la sentencia de 8 años de sanción propia para los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc impuesta por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz por 21.000 casos de secuestros, los exfarc condenados: Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’, Jaime Alberto Parra, conocido como ‘El médico’, Julián Gallo o ‘Carlos Antonio Lozada’ y Rodrigo Granda llamado el ‘Canciller de las Farc, anunciaron el cumplimiento de esta sanción y su solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumen se responsabilidad.

“Aún no hemos sido notificados oficialmente de la decisión. Una vez se produzca la notificación formal, nos pronunciaremos de fondo, como corresponde. No obstante, reconocemos que las sanciones que hoy so anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes. En esos espacios hemos entregado información, aceptado nuestra responsabilidad y expresado nuestro anhelo de que algún día podamos ser perdonados. Reconocemos que estas sanciones propias no son solo un mandato de la justicia para la paz producto del Acuerdo Final de Paz. Son también un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia. Asumimos la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”.

En el mismo comunicado el último secretariado de las antiguas Farc asegura que aún hay discusiones pendientes con la JEP.

“Necesitamos claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos. El alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento. Recordamos que, en octubre de 2024, nosotros el último secretariado de las Farc hicimos pública nuestra asunción de responsabilidad como máximos responsables y renunciamos expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados hasta ese momento. Por esa razón, miles de hombres, mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y sus familias, siguen esperando las garantías jurídicas necesarias como parte del espíritu y la letra del Acuerdo Final de Paz”.

Reiteran que su compromiso es dedicar todos los esfuerzos a realizar estas acciones que dignifiquen a las víctimas y ayuden a reconstruir el tejido social roto por la guerra y aportar a la construcción de una Colombia justa y en paz.

Partes podrían apelar sentencia de la JEP

La sentencia de 8 años de sanción restaurativa que impuso la Jurisdicción Especial para la paz contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc está en proceso de notificación y las partes tendrán 3 días para decidir si apelan o no esta decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para La Paz.

En el caso que alguna de las partes, víctimas, Procuraduría o comparecientes, apelen la sentencia, esta se suspenderá mientras se resuelven los recursos. Pero los exFarc pueden ir trabajando y se les tendrá en cuenta como descuento de sanción propia.