Radican proyecto para transformar la Región Caribe en Entidad Territorial autónoma: esto se sabe

En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Interior, los gobernadores de la región Caribe, la bancada caribeña en el Congreso y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, se radicó este martes ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica que busca transformar la RAP Caribe en una Región Entidad Territorial (RET Caribe).

Presentada con mensaje de urgencia, esta iniciativa representa un avance decisivo para la autonomía regional del Caribe colombiano. Permitirá acceder directamente a los recursos nacionales y ejecutar proyectos de alto impacto que beneficiarán a más de un departamento.

El proyecto incluye la elección de un gobernador regional, y su aprobación implicaría la creación de una norma al nivel de la Ley de Regiones (Ley 1962 de 2019), consolidando un marco jurídico para la autonomía regional.

Un proceso participativo y riguroso

La radicación del proyecto es el resultado de un trabajo técnico y participativo liderado por la RAP Caribe, en colaboración con las gobernaciones, el sector académico, productivo y la sociedad civil. El diseño institucional ha sido consensuado para garantizar viabilidad y efectividad, estableciendo reglas claras de gobernanza, financiación y competencias.

“El Caribe cumplió su tarea. Demostramos la viabilidad técnica y construimos una ruta responsable. Ahora, la decisión está en manos del Congreso y del Gobierno nacional”, afirmó Jesús Pérez Benito-Revollo, gerente de la RAP Caribe.

La propuesta plantea una transición ordenada que articula competencias entre la RET Caribe, departamentos y municipios, sin sustituirlos, para lograr mayor coordinación, eficiencia y resultados medibles. La RET Caribe podrá planificar e invertir en infraestructura, conectividad logística y energética, gestión del agua, cambio climático, educación y salud.

Beneficios para el desarrollo regional

La creación de la RET Caribe será fundamental para cerrar brechas históricas que han afectado a la región. Permitirá coordinar programas dispersos, generando ahorros por economías de escala y un mayor impacto territorial. Además, facilitará la atracción de inversión, la promoción de encadenamientos productivos con enfoque en innovación y sostenibilidad, y fortalecerá la participación ciudadana y la rendición de cuentas a nivel regional.

“Este es un paso histórico para la descentralización y modernización del Estado. Con el liderazgo del Gobierno Nacional, la RET Caribe será una herramienta para hacer que las cosas pasen con mejores resultados para la gente”, señaló el gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Regional Administrativo y de Planificación, Eduardo Verano de la Rosa.

El proyecto cumple con los criterios de autonomía establecidos en los artículos 306 y 307 de la Constitución Política y busca acelerar la descentralización sin comprometer la unidad nacional, acercando el Estado a la ciudadanía y respondiendo a los desafíos económicos, sociales y ambientales de la región.