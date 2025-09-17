Ministro de Defensa rechaza descertificación, pero pide mantener cooperación con Estados Unidos

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionó la decisión del gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, al considerar que “no responde a los esfuerzos y resultados claros” alcanzados por el país.

“Tal vez somos el único país que enfrenta con tanta determinación este problema y que pone hombres y mujeres que han dejado viudas y huérfanos para defender a todos los colombianos y, de alguna manera, proteger al mundo de las drogas. Son héroes no solo nacionales, sino también globales”, afirmó.

El jefe de la cartera presentó cifras que, según dijo, evidencian el compromiso del Estado colombiano. Afirmó que solo en lo que va de 2025 se han incautado 700 toneladas de droga, un 7 % más que el año anterior, y se han destruido 18 laboratorios al día, lo que equivale a uno cada 40 minutos. Asimismo, 3.300 integrantes de grupos criminales han sido neutralizados, un incremento del 20 % respecto a 2024.

En materia de cultivos ilícitos, el ministro destacó que ya se han erradicado o sustituido 11.000 hectáreas de coca, con la meta de alcanzar 30.000 antes de finalizar el año, mediante un programa que combina erradicación y sustitución de cultivos.

“Mientras exista demanda, será imposible eliminar la oferta: hoy 316 millones de personas en el mundo consumen drogas”, advirtió.

El jefe de la cartera de Defensa también defendió la estrategia de transformación de economías ilegales, que busca ofrecer alternativas productivas a los campesinos.

“La invitación al mundo es clara: compren cacao, no coca”. También dijo que la política antidrogas debe ir acompañada de oportunidades económicas dignas para las comunidades rurales.

Recordó, además, que el aumento de los cultivos en años anteriores demuestra que la erradicación forzada, por sí sola, no es suficiente.

¿Qué pasará con el armamento que viene de Estados Unidos?

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien planteó no adquirir más armamento estadounidense, el ministro Sánchez fue prudente, pero destacó la necesidad de mantener la cooperación internacional.

Explicó que la Fuerza Pública tiene actualmente numerosos equipos de fabricación estadounidense, incluidos los helicópteros Black Hawk, fundamentales para las operaciones contra el narcotráfico.

“La soberanía la defendemos con las armas de nosotros, es decir, de las que seamos dueños. Pero desarrollar esas capacidades toma cerca de diez años y requiere recursos y colaboración con diferentes naciones”, señaló.

El ministro anunció, finalmente, que el Gobierno ya trabaja en un proyecto de modernización de la industria de defensa para fortalecer la autonomía estratégica del país.

Esta iniciativa, dijo, busca “inyectarle fuerza a la industrialización de defensa” para generar empleo digno, dinamizar la economía y garantizar que Colombia pueda, en el futuro, producir y mantener sus propios equipos.

“En este momento, decir que no vamos a tener cooperación de ningún país sería irresponsable”, concluyó Sánchez, reafirmando la voluntad de Colombia de seguir trabajando con Estados Unidos y otras naciones en la lucha global contra las drogas.