Este martes radican en el Senado el proyecto para convertir la RAP Caribe en entidad territorial

La Región Caribe está cada vez más cerca de convertirse en la primera región con autonomía administrativa y fiscal en Colombia. Este martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en compañía de congresistas de la Bancada Caribe y gobernadores de la región, radicarán ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que permitirá transformar la actual RAP Caribe (Región Administrativa y de Planificación) en una RET (Región Entidad Territorial).

La iniciativa busca dar vía libre para que dos o más departamentos se integren con el fin de asumir funciones territoriales y ejecutar proyectos conjuntos. La transformación permitiría reducir desigualdades económicas, combatir la pobreza y promover un desarrollo más equilibrado entre las regiones, sin afectar la unidad nacional.

El proyecto se sustenta en la aprobación previa, el pasado 14 de agosto, de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que respaldó la propuesta de los gobernadores del Caribe para avanzar en esta transformación histórica.

¿Qué pasará al aprobarse esta iniciativa?

Actualmente, Colombia cuenta con nueve RAP, pero solo cinco —entre ellas la del Caribe— cumplen los requisitos para convertirse en entidad territorial.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, uno de los principales impulsores del proceso, celebró el respaldo del Gobierno nacional. Junto al gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, y el secretario jurídico del departamento, Rachid Nader, aseguró que la aprobación del proyecto marcaría un punto de inflexión en la manera como se gestionan los recursos y se planifica el desarrollo regional.

“Pasar de una figura meramente administrativa a una con autonomía, competencias y recursos propios, nos permitirá tomar decisiones desde y para la región”, expresó Verano.

De ser aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente, el siguiente paso será convocar un referendo regional, denominado “Voto Caribe II” o “Voto Nacional por las Regiones”, el cual se prevé realizar durante las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.