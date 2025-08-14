La Región Caribe está cada vez más cerca de convertirse en una entidad territorial autónoma

Desde la ciudad de Bogotá, el gobernador Eduardo Verano, anunció que la Comisión de Ordenamiento Territorial, con apoyo del Gobierno Nacional, aprobó avanzar en la transformación de la RAP Caribe (Región Administrativa y de Planificación) en una Región como Entidad Territorial, lo que significa que podría tener más poder para tomar decisiones y manejar sus propios recursos.

Un paso hacia la autonomía

Esta decisión, tomada en una reunión realizada en el Ministerio del Interior en la capital del país, fue celebrada por las autoridades de la región. El presidente de la RAP Caribe y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, aseguró que este es un paso histórico para el Caribe colombiano.

“Estamos muy felices. La Comisión aprobó por unanimidad que podamos pasar de ser una RAP a una Región con autonomía. Esto significa que muy pronto podremos tener más herramientas para trabajar por el desarrollo del Caribe”, dijo Verano. También recordó que el proyecto de ley será presentado al Congreso y que deberá ser refrendado por la ciudadanía el 8 de marzo de 2026.

¿Qué significa esta transformación?

La propuesta busca que los departamentos del Caribe puedan unirse de forma más efectiva para planear y ejecutar proyectos que beneficien a toda la región, sin depender tanto del gobierno central.

El secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Raschid Nader, explicó que esta aprobación era necesaria para seguir adelante, y que está respaldada por una ley nacional. Por su parte, el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, destacó que este paso responde al trabajo conjunto de los gobernadores del Caribe y al deseo de darle más autonomía a la región.

La iniciativa retoma el impulso del “Voto Caribe” de 2010, cuando más de 2,5 millones de ciudadanos dijeron sí a la idea de una región más fuerte y unida. Ahora, esa meta está cada vez más cerca.