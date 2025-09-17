Senado aprobó resolución para declarar al Cártel de Los Soles como grupo criminal y terrorista

Cartel de los Soles: qué se sabe de este grupo criminal que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro y Gustavo Petro negó

Congreso

Un nuevo revés ha sufrido el presidente Gustavo Petro en el Senado de la República. Unas semanas después de que dijera que el denominado Cartel de Los Soles “no existe” y que es “la excusa fictisia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, la plenaria aprobó una proposición que reconoce a este grupo criminal.

El documento, aprobado tras una votación de 33 votos a favor y 20 en contra, establece que “el Senado declara al denominado ‘Cártel de Los Soles’ como organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional”.

La proposición avalada señala declara “políticamente al Cártel de Los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas que constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”.

La iniciativa fue promovida principalmente por sectores de oposición, como los senadores ‘Jota Pe’ Hernández, Efraín Cepeda, Paloma Valencia, Paola Holguín y Mauricio Gómez Amin. También obtuvo el respaldo de sectores del Partido de La U como el senador Juan Felipe Lemos.