Jóvenes a la E: 1.500 becas para quienes estudien programas técnicos en Bogotá (Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), abrió una nueva convocatoria del programa “Jóvenes a la E”, Educación y Formación para el Trabajo.

Esta iniciativa otorgará más de 1.500 becas para jóvenes interesados en formarse en las ocupaciones más demandadas por el mercado laboral.

“Esta es una oportunidad única para acceder a programas de formación técnica laboral, diseñados según las necesidades del sector productivo. Los beneficiarios podrán escoger entre modalidades presenciales o virtuales, en jornadas diurna o nocturna, adaptadas a sus necesidades”, afirmó Isabel Segovia, secretaria de Educación del Distrito.

¿En qué consiste la beca?

La beca cubre el 100 % de la matrícula de programas técnicos laborales.

Ofrece acompañamiento psicosocial para quienes resulten beneficiarios.

Incluye transferencias monetarias para apoyar la permanencia académica.

Se habilitan escenarios de práctica que permitan a los jóvenes conectarse con su primer empleo.

Adicionalmente, se requiere una pasantía social como parte de la contribución al desarrollo de la ciudad.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Tener entre 14 y 28 años al cierre de la convocatoria. Debe residir en Bogotá. Haber terminado grado 11 en un colegio de la ciudad. No estar matriculado ni haber sido egresado de programas técnicos laborales, técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios. No haber sido beneficiario de convocatorias anteriores del programa Atenea. Pertenecer a los niveles A1 a C9 del Sisbén.

Algunos de los programas que están disponibles de la convocatoria son:

Mercadeo y ventas.

Mecánica dental.

Cocina.

Auxiliar de sistemas.

Auxiliar contable.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de primera infancia.

Auxiliar en electrónica.

En clínica veterinaria

Servicios farmacéuticos.

Asimismo, la convocatoria la convocatoria también ofrece la posibilidad de inscribirse a técnicos laborales en servicios turísticos y hoteleros, manejo de herramientas para codificación de software y en asistencia y soporte de tecnologías de la información, etc.

¿Cómo puede inscribirse?

Debe registrarse en la plataforma SICORE (https://sicore.agenciaatenea.gov.co) Diligenciar su hoja de vida Seleccione tres programas técnicos laborales por competencias.

Fechas clave para la convocatoria

Inscripciones: 12 al 21 de septiembre de 2025 mediante la plataforma SICORE. Validación de requisitos: 22 de septiembre al 11 de octubre. Focalización y priorización por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social: 22 de septiembre al 7 de octubre. Publicación de resultados: 13 de octubre de 2025.

¿Cuáles son los beneficios de participar?

Financiación completa del valor de la matrícula académica en programas técnicos laborales.

Transferencias monetarias por semestre, asociadas al cumplimiento de matrícula, permanencia y actividades psicosociales en el marco de la ruta “Jóvenes con Oportunidades”.

El programa le ofrecerá acompañamiento y enrutamiento al mundo laboral para fortalecer su trayectoria educativa y laboral.

Los aspirantes pueden consultar en la página web www.agenciaatenea.gov.co, en el aplicativo de inscripciones, las modalidades de los programas técnicos laborales. Tenga en cuenta que esta puede ser:

Presencial

Virtual: esta modalidad le permite a los estudiantes avanzar de manera autónoma y no simultánea, según su propio ritmo.

esta modalidad le permite a los estudiantes avanzar de manera autónoma y no simultánea, según su propio ritmo. A distancia: esta modalidad combina encuentros sincrónicos (simultáneos) en espacios físicos diferentes a la sede principal de la institución o en entornos virtuales.

