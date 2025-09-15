Lanzan becas de hasta el 100% para estudiar maestrías en España: así puede aplicar

A través de su página web, el Icetex lanzó una convocatoria con becas del 70% y del 100% para aquellos profesionales colombianos que estén interesados en cursar una maestría online con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en España.

Según indica la entidad, pueden aplicar aquellos colombianos que residen en el país y que deseen cursar algunos de los programas de posgrado ofrecidos por la VIU. Asimismo, se le dará preferencia a quienes cuenten con una trayectoria profesional en su campo de estudios, ya sea trabajando en el sector público o privado.

“Queremos que más profesionales colombianos encuentren en VIU una plataforma para transformar sus vidas a través de la educación, con programas que responden a las exigencias actuales del mercado laboral global”, señala el doctor José Martí, vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización de la Universidad Internacional de Valencia.

¿Qué programas están disponibles?

Esta convocatoria ofrece un total de 50 becas: cinco de ellas cubren el 100% del valor de la matrícula. Mientras que las otras 45 financian el 70%. Por otra parte, la oferta de programas abarca diferentes campos del conocimiento, incluyendo derecho, comunicación, educación, salud y medicina.

“Nuestro propósito es acompañar a los profesionales colombianos en su camino hacia la especialización, poniendo a su alcance una formación europea de calidad que impulse sus trayectorias personales y laborales”, precisa Martí.

¿Cuáles son los requisitos?

Para aplicar al programa de becas ofrecido por el Icetex, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 21 y 65 años de edad al momento de aplicar.

al momento de aplicar. Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por las autoridades.

reconocida por las autoridades. Contar con un promedio académico de 4,0 (para las becas del 70%) o de 4,2 (para las becas del 100%) durante sus estudios de pregrado.

durante sus estudios de pregrado. Tener una experiencia de mínimo 12 meses en su campo de formación profesional al momento de aspirar a la convocatoria.

al momento de aspirar a la convocatoria. Contar con la carta de admisión definitiva por parte de la Universidad Internacional de Valencia para estudiar en el período 2025-2.

¿Qué documentos se necesitan para aplicar?

Para aplicar en esta convocatoria, los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

Carta de admisión definitiva al centro docente (Universidad Internacional de Valencia).

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Certificado de experiencia profesional.

Cédula de ciudadanía.

Certificado de residencia.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Por otra parte, cada una de las líneas de crédito maneja unos criterios de selección diferentes. Estos son:

Becas del 70%

Experiencia profesional (30%)

Promedio académico de pregrado (40%)

Factor socioeconómico (30%).

Becas del 100%

Experiencia profesional (30%)

Promedio académico de pregrado (30%)

Factor socioeconómico (30%)

Proveniencia regional (Máximo 10 puntos).

La convocatoria abierta por el Icetex estará abierta hasta las 5:00 de la tarde del viernes 26 de septiembre. Entretanto, los estudios tienen una duración de un año con inicio en octubre de 2025 y final en octubre de 2026 para obtener la titulación de maestría por parte de la Universidad Internacional de Valencia.