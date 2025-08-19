ICETEX tiene becas del 100% para maestría en España: Qué incluye y requisitos para aplicar

A través de su página web, el Icetex anunció una convocatoria en la que brinda becas para estudiar una maestría en España de forma virtual por el lapso de un año. Esta aplica para diferentes áreas del conocimiento que ofrece la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

“Esta iniciativa busca facilitar el acceso a formación de calidad internacional y fortalecer las capacidades profesionales de los beneficiarios, promoviendo además el intercambio académico entre Colombia y España”, indica la entidad a través de su página web.

Este programa va dirigido a aquellas personas que buscan realizar sus estudios de posgrado en el año 2025. Sin embargo, el primer requisito para postularse es haber sido admitido en la UNIR. Por otra parte, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para que el aspirante pueda recibir una beca.

Tener una edad entre 21 y 65 años.

Haber realizado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior convalidada por el Ministerio de Educación.

convalidada por el Ministerio de Educación. Contar con un promedio mínimo de 4,2 en sus calificaciones durante sus estudios de pregrado.

durante sus estudios de pregrado. Estar al día y no presentar moras si es beneficiario de alguna otra línea de crédito con el Icetex.

Por otra parte, el aspirante deberá demostrar que se encuentra admitido por la UNIR en alguna de las siguientes maestrías para el período 2025-2.

Didática de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria

Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria

Tecnología Educativa en competencias digitales

Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Dirección de Recursos Humanos.

En total, se entregarán tres becas con una exención del 100% en el valor de la matrícula si el estudiante es admitido en alguno de los programas mencionados anteriormente. No obstante, esto no incluye los costos derivados de la inscripción.

¿Qué documentos deben presentar los interesados?

Para postularse en el programa de becas que ofrece el Icetex, el aspirante debe presentar los siguientes documentos:

Admisión definitiva al centro docente (otorgada por la UNIR).

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Documento de identidad.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Certificado de residencia (emitido por la alcaldía municipal o la autoridad local).

Por otra parte, el Icetex tomará en cuenta tres criterios específicos para elegir a los estudiantes que recibirán las becas:

Promedio académico obtenido en el pregrado.

Factor socioeconómico.

Proveniencia regional.

Por otra parte, los candidatos podrán realizar su respectiva postulación a través de la plataforma de internacionalización del Icetex. En ella, deberán acceder con su usuario y contraseña, y subir los documentos en formato pdf. No serán tenidos en cuenta aquellos que se entreguen de forma física o a través de correo electrónico.

La convocatoria estará disponible hasta las 5:00 de la tarde del lunes 1 de septiembre de 2025. Entretanto, las maestrías tienen una duración de un año. En este caso, inician el 1 de octubre y se obtendrá al final el respectivo título de posgrado.