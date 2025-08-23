UTB abre convocatoria de becas para posgrados virtuales: así puedes participar en el concurso

Cartagena

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) lanza UTB Virtual, su nueva plataforma académica en línea, y con ella, una convocatoria especial de becas para estudiar posgrados 100% virtuales. Con esta apuesta, la UTB busca ampliar el acceso a la educación de calidad con programas flexibles, innovadores y alineados a las necesidades del mercado laboral.

“Esta nueva apuesta nos permite ampliar nuestro alcance con programas pertinentes, flexibles y diseñados para quienes buscan seguir creciendo sin dejar de lado sus compromisos. UTB Virtual refleja lo que somos: una universidad innovadora, con calidad reconocida nacional e internacionalmente, y con un compromiso firme por cerrar brechas de acceso a la educación en la región y en el país”, explica Andrés Marrugo, Vicerrector Académico de la UTB.

Los posgrados virtuales disponibles con la beca UTB

Si quieres acceder a esta oportunidad, puedes postularte a uno de los siguientes programas:

- Maestría en Educación Mediada por las TIC

- ⁠Especialización en Educación Mediada por las TIC

- ⁠Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo

- ⁠Especialización en Gerencia de Servicios de Salud

- ⁠Especialización en Ingeniería de Software

- ⁠Especialización en Derechos Humanos

- ⁠Especialización en Contratación Estatal

Beneficios de estudiar en UTB Virtual

Otro de los beneficios clave de UTB Virtual es la facilidad de pago, con la posibilidad de invertir desde la primera asignatura sin intereses y pagar ciclo a ciclo. Gracias al modelo carrusel, los estudiantes pueden iniciar clases de forma recurrente a lo largo del año, lo que facilita el acceso sin depender de un calendario académico rígido. Todo esto sin comprometer la calidad académica, ya que los programas virtuales cuentan con la misma experiencia docente y estándares de excelencia que caracterizan a la modalidad presencial.

¿Cómo participar por la beca?

El proceso es sencillo y 100% online. Para aplicar, solo necesitas contar con un título de pregrado y ser estudiante de nuevo ingreso.

Paso 1: Postulación

- Elige uno de los programas virtuales disponibles.

- ⁠Regístrate en https://www.utb.edu.co/utb-virtual/

- ⁠Completa el formulario y adjunta los documentos solicitados.

- ⁠Recibirás un correo de confirmación con tu admisión al concurso.

Paso 2: Participar en la Masterclass

- Conéctate el viernes 12 de septiembre de 2025 a la Masterclass “Aprender, liderar y transformar, un tema fundamental”, dirigida por la profesora Natalie Morales, experta en gamificación y aprendizaje lúdico.

- Registra tu asistencia y redacta un breve texto sobre tu motivación para cursar el posgrado.

- ⁠Comparte en redes sociales tu momento favorito de la Masterclass usando la plantilla oficial y etiquetando a @UTBOficial.

- ⁠Participa en el reto de destreza que se realizará al cierre de la sesión.

Fechas clave de la convocatoria

- Cierre de inscripciones: jueves 11 de septiembre de 2025

- Masterclass: viernes 12 de septiembre de 2025

- Publicación de resultados: lunes 15 de septiembre de 2025

Postúlate ahora y gana la oportunidad de estudiar un posgrado virtual en la UTB con una beca.