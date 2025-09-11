Abren convocatoria para obtener becas de permanencia en la U. del Tolima ¿Cómo acceder?

Tolima

Con el objetivo de seguir impulsando la permanencia en la educación superior, Celsia y su aliado en el desarrollo de granjas solares Cubico Sustainable Investments, anuncian la apertura de una nueva convocatoria de su programa de Becas con la Universidad del Tolima, dirigido a garantizar la permanencia de estudiantes de pregrado provenientes de los municipios del Tolima, a excepción de Ibagué.

Estas becas consisten en un apoyo económico de sostenimiento para jóvenes que, por no vivir en la capital del departamento, requieren un respaldo para continuar con sus estudios en la Universidad del Tolima.

Si bien es cierto, existe gratuidad en la matrícula este apoyo económico brindado por Celsia busca ayudar a cubrir algunos gastos que deben incurrir los estudiantes por estar fuera de su municipio de residencia.

¿En qué consiste el programa?

El programa cumple ya tres años de trayectoria, en los que ha entregado más de 190 becas a cerca de 100 estudiantes de 27 municipios como Chaparral, Rovira, El Espinal, Venadillo, Cajamarca, Líbano, Prado, entre otros.

Un dato para destacar es que más del 60% de los becarios han sido mujeres, lo que refleja el impacto positivo en la equidad de género y el acceso a oportunidades educativas.

¿Hasta cuándo va la convocatoria?

La nueva convocatoria ya está abierta y se invita a los estudiantes de pregrado de la Universidad del Tolima que cumplan los requisitos a postularse hasta el lunes 15 de septiembre en: http://investigaciones.ut.edu.co/convocatorias/25-convocatorias-investigaciones/399-convocatoria-no-0-2026.html#cronograma

¿Cuáles son los requisitos?

- Ser estudiante de segundo semestre en adelante de los siguientes programas: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Agroecología, Biología, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (presencial y a distancia)

- Pertenecer a los estratos 1 y 2.

- Residir en municipios del departamento del Tolima, excepto Ibagué.

- Acreditar un promedio académico acumulado igual o superior a 4.