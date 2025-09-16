“Yo le creo a María Fernanda Cabal”: Holguín sobre las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe

En su paso por Sin Anestesia de Caracol Radio, estuvo Paola Holguín, senadora y miembro del partido Centro Democrático, y habló sobre las declaraciones que dio la viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, sobre una presunta amenaza que le hizo la precandidata, María Fernanda Cabal.

La senadora declaró que le cree a Cabal, pues ella “la conoce” y sabe que pese a que la precandidata tiene un temperamento fuerte, sería incapaz de tener ese tipo de acciones, y más, con un evento tan delicado como lo fue el magnicidio de Miguel Uribe.

“Yo conozco a María Fernanda Cabal, es una mujer de talante fuerte, pero es una mujer con un gran sentido de humanidad. Seguramente en medio del dolor y la confusión, se presenta estos malentendidos, Cabal sacó un comunicado, y yo le creo”, aseguró Holguín, pues ella espera que en un futuro se pueda dejar atrás este inconveniente, y hacer un llamado a la unión.

Asimismo, dijo que lo importante, era honrar la memoria de Miguel Uribe y luchar por la Colombia que el entonces precandidato quería: un país seguro, prospero y con oportunidades para todos. Por otro lado, Holguín también recordó como era convivir con Miguel Uribe, siendo él, uno de los precandidatos que también quería estar en la presidencia.

¿Cuáles fueron las declaraciones que dio la viuda de Miguel Uribe?

Paola Holguín y la política

El Centro Democrático cuenta actualmente con 5 precandidatos presidenciales, entre ellos estaba Miguel Uribe, pero, su papá, Miguel Uribe Londoño, asumió su puesto para reemplazarlo. Si bien dentro del partido había competencia, siempre era con respeto, según Holguín, y exaltó que la política era algo emocionante.

“La pequeña política no debería ser el tema todos los días, en todos los países del mundo y en cualquier partido o campañas, se presentan problemas y se tocan sensibilidades. La política es tan emocionante como la guerra, pero con una diferencia, en la política uno puede morirse muchas veces”.

Concluyó diciendo que la política tiene muchos matices que pueden llegar a ser complejos, sin contar las tensiones y lo que se vive dentro de la misma, pero, puntualizó que lo más importante ahora, era analizar y ver como se podía sacar a Colombia de la inseguridad que vive hoy en día.

