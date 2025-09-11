Centro Democrático destaca participación del expresidente Uribe en elecciones al Congreso

Cúcuta

Los militantes del Centro Democrático celebraron el anuncio del ex presidente Álvaro Uribe de volver a la contienda electoral el próximo año con miras a las elecciones del 2026.

Milla Romero vocera del movimiento político manifestó en Caracol Radio que “nosotros nos reunimos el pasado martes con el ex presidente, hablamos, dialogamos sobre nuestra labor en las regiones y el puso de manifiesto su interés, hecho que respaldamos y valoramos”.

Indicó la dirigente política que “frente a esta decisión hay grandes retos y la apuesta son más de 20 dirigentes políticos dentro de una lista cerrada que tendría el partido”.

Precisó que en ese orden de ideas se adelantará un trabajo regional y en el mes de diciembre se estaría tomando una decisión para escoger un candidato único. Sin desconocer que estarán atentos a la consulta que se desarrollará en marzo para escoger un candidato único de de la oposición.

Finalmente expresó su voto de confianza al liderazgo que ejerce el ex jefe de Estado como también a la importancia de los lideres y lideresas de ese movimiento que han puesto su nombre a consideración del pueblo colombiano.