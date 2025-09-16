Constituyente de Daniel Quintero: precandidatos del Pacto Histórico se negaron a firmar el acuerdo
Los miembros del Pacto Histórico presentaron opiniones diversas sobre la Asamblea Constituyente de Daniel Quintero
Constituyente de Daniel Quintero: precandidatos del Pacto Histórico se negaron a firmar el acuerdo
14:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Precandidato presidencial Daniel Quintero
Durante la gran conversación del Pacto Histórico en 10AM de Caracol Radio, el precandidato Daniel Quintero reafirmó que, si llega a la presidencia en 2026 convocará una Asamblea Constituyente, considerándola necesaria para superar la incapacidad de la clase política tradicional para aprobar reformas en temas cruciales como la salud, justicia y sistema pensional: “Vamos a llamar a una constituyente. Va a ser mi primer acto de gobierno”.
Daniel Quintero
Quintero propuso una constituyente parcial enfocada en tres áreas: la política, la justicia y el cambio climático. Una idea que según recordó, fue planteada desde 2018.
Noticia en desarrollo