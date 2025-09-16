10AM10AM

Constituyente de Daniel Quintero: precandidatos del Pacto Histórico se negaron a firmar el acuerdo

Los miembros del Pacto Histórico presentaron opiniones diversas sobre la Asamblea Constituyente de Daniel Quintero

Precandidato presidencial Daniel Quintero

Maria José Castro

Durante la gran conversación del Pacto Histórico en 10AM de Caracol Radio, el precandidato Daniel Quintero reafirmó que, si llega a la presidencia en 2026 convocará una Asamblea Constituyente, considerándola necesaria para superar la incapacidad de la clase política tradicional para aprobar reformas en temas cruciales como la salud, justicia y sistema pensional: “Vamos a llamar a una constituyente. Va a ser mi primer acto de gobierno”.

Daniel Quintero

Quintero propuso una constituyente parcial enfocada en tres áreas: la política, la justicia y el cambio climático. Una idea que según recordó, fue planteada desde 2018.

