Constituyente de Daniel Quintero: precandidatos del Pacto Histórico se negaron a firmar el acuerdo

Durante la gran conversación del Pacto Histórico en 10AM de Caracol Radio, el precandidato Daniel Quintero reafirmó que, si llega a la presidencia en 2026 convocará una Asamblea Constituyente, considerándola necesaria para superar la incapacidad de la clase política tradicional para aprobar reformas en temas cruciales como la salud, justicia y sistema pensional: “Vamos a llamar a una constituyente. Va a ser mi primer acto de gobierno”.

Quintero propuso una constituyente parcial enfocada en tres áreas: la política, la justicia y el cambio climático. Una idea que según recordó, fue planteada desde 2018.

Noticia en desarrollo